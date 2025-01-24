https://ria.ru/20250124/rossija-1995282157.html

В России накрыли сеть вебкам-студий

В России накрыли сеть вебкам-студий - РИА Новости, 24.01.2025

В России накрыли сеть вебкам-студий

Сеть вебкам-студий, где работали не менее 10 девушек, проводивших видеосеансы с иностранцами, накрыли в нескольких регионах России, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:19:00+03:00

2025-01-24T11:19:00+03:00

2025-01-24T11:19:00+03:00

происшествия

россия

саратов

саратовская область

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть вебкам-студий, где работали не менее 10 девушек, проводивших видеосеансы с иностранцами, накрыли в нескольких регионах России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Вебкам-студии, которые занимались изготовлением и распространением порнографии, прекратили свое существование после вмешательства моих коллег из ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Саратовской области. В нескольких регионах страны – Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре – задержаны подозреваемые в причастности к созданию и обороту запрещенного видеоконтента", - сказала Волк. Предварительно установлено, что жительница Саратова организовала в четырех субъектах РФ несколько студий. В них работали не менее десяти моделей, которые проводили видеосеансы с иностранцами, за плату выполняя интимные пожелания клиентов. Контролировали работу и распределяли доходы девушек два администратора. "Полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски. Изъяты компьютерное оборудование, видеозаписи трансляций, документация", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, на предполагаемого лидера группы наложили запрет определенных действий.

https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html

https://ria.ru/20240524/proisshestviya-1948126492.html

россия

саратов

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, саратов, саратовская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)