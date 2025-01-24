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В России накрыли сеть вебкам-студий - РИА Новости, 24.01.2025
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11:19 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/rossija-1995282157.html
В России накрыли сеть вебкам-студий
В России накрыли сеть вебкам-студий - РИА Новости, 24.01.2025
В России накрыли сеть вебкам-студий
Сеть вебкам-студий, где работали не менее 10 девушек, проводивших видеосеансы с иностранцами, накрыли в нескольких регионах России, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:19:00+03:00
2025-01-24T11:19:00+03:00
происшествия
россия
саратов
саратовская область
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть вебкам-студий, где работали не менее 10 девушек, проводивших видеосеансы с иностранцами, накрыли в нескольких регионах России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Вебкам-студии, которые занимались изготовлением и распространением порнографии, прекратили свое существование после вмешательства моих коллег из ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Саратовской области. В нескольких регионах страны – Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре – задержаны подозреваемые в причастности к созданию и обороту запрещенного видеоконтента", - сказала Волк. Предварительно установлено, что жительница Саратова организовала в четырех субъектах РФ несколько студий. В них работали не менее десяти моделей, которые проводили видеосеансы с иностранцами, за плату выполняя интимные пожелания клиентов. Контролировали работу и распределяли доходы девушек два администратора. "Полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски. Изъяты компьютерное оборудование, видеозаписи трансляций, документация", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, на предполагаемого лидера группы наложили запрет определенных действий.
https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html
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россия
саратов
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В России накрыли сеть вебкам-студий

В России накрыли сеть вебкам-студий, где работали не менее десяти девушек

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть вебкам-студий, где работали не менее 10 девушек, проводивших видеосеансы с иностранцами, накрыли в нескольких регионах России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Вебкам-студии, которые занимались изготовлением и распространением порнографии, прекратили свое существование после вмешательства моих коллег из ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Саратовской области. В нескольких регионах страны – Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре – задержаны подозреваемые в причастности к созданию и обороту запрещенного видеоконтента", - сказала Волк.
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Предварительно установлено, что жительница Саратова организовала в четырех субъектах РФ несколько студий. В них работали не менее десяти моделей, которые проводили видеосеансы с иностранцами, за плату выполняя интимные пожелания клиентов. Контролировали работу и распределяли доходы девушек два администратора.
"Полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски. Изъяты компьютерное оборудование, видеозаписи трансляций, документация", - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, на предполагаемого лидера группы наложили запрет определенных действий.
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