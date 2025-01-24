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В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 2.12 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, несколько самолетов сели на запасных... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:03:00+03:00
2025-01-24T03:03:00+03:00
2025-01-24T03:07:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 2.12 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, несколько самолетов сели на запасных аэродромах, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.Временные ограничения в 0.22 мск были введены на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский", позже - в 1.32 мск - ограничения также ввели и в аэропорту "Внуково"."В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" в 2.12 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку шесть воздушных судов: четыре самолета, выполнявших рейсы во "Внуково", и два самолета, следовавших в "Домодедово".
https://ria.ru/20250124/vnukovo-1995236864.html
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
Росиавиация: в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения