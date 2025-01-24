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В аэропорту Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
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07:17 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/rosaviatsiya-1995249705.html
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:17:00+03:00
2025-01-24T07:17:00+03:00
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Уфа (код ИКАО: UWUU)", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
https://ria.ru/20250124/ogranicheniya-1995243808.html
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уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Уфы ввели временные ограничения

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Уфа"
Здание международного аэропорта Уфа - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Здание международного аэропорта "Уфа". Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Уфа (код ИКАО: UWUU)", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
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УфаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
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