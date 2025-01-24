https://ria.ru/20250124/rosaviatsiya-1995249705.html

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.01.2025

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T07:17:00+03:00

2025-01-24T07:17:00+03:00

2025-01-24T07:17:00+03:00

уфа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Уфа (код ИКАО: UWUU)", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.

https://ria.ru/20250124/ogranicheniya-1995243808.html

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уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации