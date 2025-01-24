https://ria.ru/20250124/rogov-1995328819.html
Российские войска закрепились в центре села Новоандреевка, заявил Рогов
Российские войска закрепились в центре села Новоандреевка, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2025
Российские войска закрепились в центре села Новоандреевка, заявил Рогов
Российские войска закрепились в центре села Новоандреевка на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:20:00+03:00
2025-01-24T14:20:00+03:00
2025-01-24T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курахово
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Российские войска закрепились в центре села Новоандреевка на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Село находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово. "Наши воины зашли в село и быстро продвинулись к его центру, закрепившись там. Половина села уже освобождена", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
https://ria.ru/20250108/petropavlovka-1992807906.html
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донецкая народная республика, россия, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Курахово, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска закрепились в центре села Новоандреевка, заявил Рогов
Рогов: российские войска закрепились в центре села Новоандреевка на западе ДНР