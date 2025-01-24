https://ria.ru/20250124/rogov-1995245891.html
Рогов заявил о полном окружении части гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
Рогов заявил о полном окружении части гарнизона ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 24.01.2025
Рогов заявил о полном окружении части гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
Часть гарнизона ВСУ в южной части поселка городского типа Великая Новоселка на западе ДНР попала в полное окружение, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:04:00+03:00
2025-01-24T06:04:00+03:00
2025-01-24T06:04:00+03:00
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Часть гарнизона ВСУ в южной части поселка городского типа Великая Новоселка на западе ДНР попала в полное окружение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке находится в оперативном окружении, украинским боевикам оттуда практически не выбраться, для этого им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы и Кашлагач. Основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ там перерезан. "Часть гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки полностью окружена. Шансов у них выйти нет. Они полностью отрезаны от основной части гарнизона", - сказал Рогов. По его словам, идет пошаговая зачистка от украинских боевиков целых кварталов поселка. Великая Новоселка расположена на стыке ДНР и Запорожской области. В поселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии.
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995242372.html
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил о полном окружении части гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
Рогов: часть гарнизона ВСУ на юге Великой Новоселке полностью окружена