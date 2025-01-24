https://ria.ru/20250124/robot-1995348790.html
ИИ помог отменить или перенести 440 тысяч записей к врачу в Подмосковье
ИИ помог отменить или перенести 440 тысяч записей к врачу в Подмосковье - РИА Новости, 24.01.2025
ИИ помог отменить или перенести 440 тысяч записей к врачу в Подмосковье
Робот Светлана, которая является голосовым помощником на основе ИИ, помогла в прошлом году отменить или перенести почти 440 тысяч записей на прием к врачу в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:52:00+03:00
2025-01-24T15:52:00+03:00
2025-01-24T15:52:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Робот Светлана, которая является голосовым помощником на основе ИИ, помогла в прошлом году отменить или перенести почти 440 тысяч записей на прием к врачу в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Голосовой помощник обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести прием к специалисту. Также робот Светлана выполняет исходящий обзвон, например, приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам и делает многое другое. По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра здравоохранения региона Максима Забелина, в области развивается ИИ в сфере здравоохранения. Так, в прошлом году робот Светлана обработала почти 6,8 миллиона звонков и помогла отменить или перенести почти 440 тысяч записей на прием к врачу. Он подчеркнул, что благодаря работе ИИ, пациенту не нужно ждать ответа оператора, потому что робот Светлана одновременно может принимать до 600 звонков. Работа по цифровизации здравоохранения проводится в регионе благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".
https://ria.ru/20250124/podmoskove-1995292914.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
ИИ помог отменить или перенести 440 тысяч записей к врачу в Подмосковье
Робот Светлана обработала почти 6,8 миллиона звонков в службу 112 в Подмосковье
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Робот Светлана, которая является голосовым помощником на основе ИИ, помогла в прошлом году отменить или перенести почти 440 тысяч записей на прием к врачу в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Голосовой помощник обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести прием к специалисту. Также робот Светлана выполняет исходящий обзвон, например, приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам и делает многое другое.
По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра здравоохранения региона Максима Забелина, в области развивается ИИ в сфере здравоохранения. Так, в прошлом году робот Светлана обработала почти 6,8 миллиона звонков и помогла отменить или перенести почти 440 тысяч записей на прием к врачу.
Он подчеркнул, что благодаря работе ИИ, пациенту не нужно ждать ответа оператора, потому что робот Светлана одновременно может принимать до 600 звонков.
Работа по цифровизации здравоохранения проводится в регионе благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".