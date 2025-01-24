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ИИ помог отменить или перенести 440 тысяч записей к врачу в Подмосковье

ИИ помог отменить или перенести 440 тысяч записей к врачу в Подмосковье - РИА Новости, 24.01.2025

ИИ помог отменить или перенести 440 тысяч записей к врачу в Подмосковье

Робот Светлана, которая является голосовым помощником на основе ИИ, помогла в прошлом году отменить или перенести почти 440 тысяч записей на прием к врачу в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:52:00+03:00

2025-01-24T15:52:00+03:00

2025-01-24T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Робот Светлана, которая является голосовым помощником на основе ИИ, помогла в прошлом году отменить или перенести почти 440 тысяч записей на прием к врачу в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Голосовой помощник обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести прием к специалисту. Также робот Светлана выполняет исходящий обзвон, например, приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам и делает многое другое. По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра здравоохранения региона Максима Забелина, в области развивается ИИ в сфере здравоохранения. Так, в прошлом году робот Светлана обработала почти 6,8 миллиона звонков и помогла отменить или перенести почти 440 тысяч записей на прием к врачу. Он подчеркнул, что благодаря работе ИИ, пациенту не нужно ждать ответа оператора, потому что робот Светлана одновременно может принимать до 600 звонков. Работа по цифровизации здравоохранения проводится в регионе благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

https://ria.ru/20250124/podmoskove-1995292914.html

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общество, московская область (подмосковье), россия