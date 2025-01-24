https://ria.ru/20250124/reys-1995406665.html

Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани

Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани - РИА Новости, 24.01.2025

Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Стамбул - Москва совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем... РИА Новости, 24.01.2025

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Стамбул - Москва совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, он вылетит после 2.00 (1:00 мск), сообщила авиакомпания. "В целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU2131 Стамбул — Москва за 24 января совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка в аэропорту Астрахани выполнена в штатном режиме. "Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс будет продолжен на резервном самолёте. Ориентировочное время вылета в 02.00 по местному времени", - сообщила авиакомпания. Там добавили, что "на время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и напитки.

https://ria.ru/20250122/reys-1994912121.html

https://ria.ru/20250121/samolet-1994886195.html

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происшествия, астрахань, стамбул, москва, аэрофлот, россия