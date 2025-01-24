https://ria.ru/20250124/reys-1995406665.html
Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани
Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани - РИА Новости, 24.01.2025
Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Стамбул - Москва совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T21:38:00+03:00
2025-01-24T21:38:00+03:00
2025-01-24T21:39:00+03:00
происшествия
астрахань
стамбул
москва
аэрофлот
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Стамбул - Москва совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, он вылетит после 2.00 (1:00 мск), сообщила авиакомпания. "В целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU2131 Стамбул — Москва за 24 января совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка в аэропорту Астрахани выполнена в штатном режиме. "Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс будет продолжен на резервном самолёте. Ориентировочное время вылета в 02.00 по местному времени", - сообщила авиакомпания. Там добавили, что "на время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и напитки.
https://ria.ru/20250122/reys-1994912121.html
https://ria.ru/20250121/samolet-1994886195.html
астрахань
стамбул
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_512938cba9b50354e66a53933534c227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, стамбул, москва, аэрофлот, россия
Происшествия, Астрахань, Стамбул, Москва, Аэрофлот, Россия
Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани
Рейс "Аэрофлота" Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани