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Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани - РИА Новости, 24.01.2025
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21:38 24.01.2025 (обновлено: 21:39 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/reys-1995406665.html
Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани
Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани - РИА Новости, 24.01.2025
Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Стамбул - Москва совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Стамбул - Москва совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, он вылетит после 2.00 (1:00 мск), сообщила авиакомпания. "В целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU2131 Стамбул — Москва за 24 января совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, - говорится в сообщении. Отмечается, что посадка в аэропорту Астрахани выполнена в штатном режиме. "Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс будет продолжен на резервном самолёте. Ориентировочное время вылета в 02.00 по местному времени", - сообщила авиакомпания. Там добавили, что "на время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и напитки.
https://ria.ru/20250122/reys-1994912121.html
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происшествия, астрахань, стамбул, москва, аэрофлот, россия
Происшествия, Астрахань, Стамбул, Москва, Аэрофлот, Россия
Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани

Рейс "Аэрофлота" Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" Стамбул - Москва совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, он вылетит после 2.00 (1:00 мск), сообщила авиакомпания.
"В целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU2131 СтамбулМосква за 24 января совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолёта, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что посадка в аэропорту Астрахани выполнена в штатном режиме.
"Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс будет продолжен на резервном самолёте. Ориентировочное время вылета в 02.00 по местному времени", - сообщила авиакомпания.
Там добавили, что "на время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и напитки.
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