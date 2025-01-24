https://ria.ru/20250124/rets-1995382219.html

Центр поддержи экспорта провел семинар для экспортеров Тверской области

Центр поддержи экспорта провел семинар для экспортеров Тверской области - РИА Новости, 24.01.2025

Центр поддержи экспорта провел семинар для экспортеров Тверской области

Центр поддержки экспорта Тверской области 24 января провел семинар для начинающих и действующих экспортеров региона, посвященный ключевым мерам государственной... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:05:00+03:00

2025-01-24T18:05:00+03:00

2025-01-24T18:05:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995380675_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_1ea9b35c10f9c4dd04ccaf38b9459eaf.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Тверской области 24 января провел семинар для начинающих и действующих экспортеров региона, посвященный ключевым мерам государственной поддержки экспорта в 2025 году, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В формате открытого диалога эксперты Российского экспортного центра и ЦПЭ Тверской области подробно осветили федеральные и региональные программы поддержки, призванные помочь тверским компаниям успешно выйти на международные рынки и увеличить объемы экспортных поставок", - говорится в сообщении.Участники семинара получили исчерпывающую информацию о доступных инструментах и механизмах поддержки, в том числе представленных на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Группа РЭЦ оказывает комплекс мер поддержки, охватывающих все этапы экспортного цикла и адаптированных к потребностям компаний различного профиля. На начальном этапе образовательные программы помогают предприятиям получить необходимые знания и навыки в области внешнеэкономической деятельности. По мере развития экспортного проекта компания может воспользоваться инструментами РЭЦ для освоения новых рынков сбыта и увеличения объемов продаж, включая широкий спектр финансовых решений. Этот комплексный подход обеспечивает всестороннюю поддержку экспортеров."Совместная эффективная работа РЭЦ и ЦПЭ Тверской области помогает в проактивном режиме обеспечивать поддержку экспортеров региона. При таком формате взаимодействия в прошлом году впервые экспортеры Тверской области получили не только нефинансовую и государственную поддержку, но и воспользовались финансовыми инструментами Группы РЭЦ, которые помогли компаниям выйти на новые рынки сбыта своей продукции", - отметил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса АО "РЭЦ" Сергей Агаев.По предварительным данным в 2024 году поддержку Группы РЭЦ получили 44 экспортера из Тверской области, при этом прямой объем поддержанного экспорта составил порядка 5,2 миллиарда рублей. Экспортеры воспользовались различными финансовыми и нефинансовыми услугами Группы РЭЦ, в том числе – продуктовыми вебинарами и международными консультациями, поиском иностранного покупателя, сопровождением переговорного процесса, размещали продукцию в национальных магазинах на электронных торговых площадках, при поддержке РЭЦ участвовали в международных деловых миссиях, проходили систему добровольной сертификации "Сделано в России", пользовались гарантийными продуктами, получали государственную поддержку."Финансовые услуги РЭЦ являются действенным инструментом поддержки экспорта и рост их популярности у тверских товаропроизводителей еще раз это доказывает", – добавил руководитель ЦПЭ Тверской области Павел Волков.

https://ria.ru/20250119/magaziny-1994459555.html

https://ria.ru/20250116/strakhovanie-1994000347.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), тверская область