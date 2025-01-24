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Речан предложил "Газпрому" поставлять газ в ПМР по действующему контракту - РИА Новости, 24.01.2025
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20:21 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/rechan-1995398914.html
Речан предложил "Газпрому" поставлять газ в ПМР по действующему контракту
Речан предложил "Газпрому" поставлять газ в ПМР по действующему контракту - РИА Новости, 24.01.2025
Речан предложил "Газпрому" поставлять газ в ПМР по действующему контракту
Премьер Молдавии Дорин Речан предложил в пятницу "Газпрому" поставлять газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику по действующему контракту. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:21:00+03:00
2025-01-24T20:21:00+03:00
молдавия
кишинев
европа
дорин речан
вадим красносельский
майя санду
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан предложил в пятницу "Газпрому" поставлять газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику по действующему контракту. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. "На данный момент существует несколько решений по обеспечению теплом домов в Приднестровском регионе. "Газпром" может возобновить прямые поставки по действующему контракту, газ может закупаться для приднестровского региона или могут быть определены другие законные варианты. Однако любое решение должно быть прозрачным и ясным. Мы не можем мириться с преступными схемами поставок газа, направленными на дестабилизацию ситуации в Молдавии", - говорится в заявлении Речана, размещенного в соцсетях. При этом молдавский премьер обвинил Россию в том, что Москва якобы намеренно провоцирует конфликт в Молдавии, используя кризисную ситуацию в энергетике. "Дестабилизация нежелательна ни для жителей правого, ни для жителей левого берега Днестра…Правительство Молдавии делало и будет делать все возможное для сохранения мира и согласия в стране – на обоих берегах Днестра. Мы ищем решения и готовы оказать всяческую поддержку жителям левобережья – народу, а не так называемым "боссам". Я убежден, что мудрость и гармония между людьми возобладают над цинизмом, геополитической агрессией и презрением к человеческим жизням", - подчеркнул премьер. Глава ПМР Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250124/moldaviya-1995347640.html
https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html
https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html
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молдавия, кишинев, европа, дорин речан, вадим красносельский, майя санду, газпром, молдовагаз, приднестровская молдавская республика, россия, в мире
Молдавия, Кишинев, Европа, Дорин Речан, Вадим Красносельский, Майя Санду, Газпром, Молдовагаз, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, В мире
Речан предложил "Газпрому" поставлять газ в ПМР по действующему контракту

Речан предложил "Газпрому" поставлять газ в Приднестровье по текущему контракту

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан предложил в пятницу "Газпрому" поставлять газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику по действующему контракту.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Молдавии удивились терпению "Газпрома" в вопросах поставок газа
Вчера, 15:51
"На данный момент существует несколько решений по обеспечению теплом домов в Приднестровском регионе. "Газпром" может возобновить прямые поставки по действующему контракту, газ может закупаться для приднестровского региона или могут быть определены другие законные варианты. Однако любое решение должно быть прозрачным и ясным. Мы не можем мириться с преступными схемами поставок газа, направленными на дестабилизацию ситуации в Молдавии", - говорится в заявлении Речана, размещенного в соцсетях.
При этом молдавский премьер обвинил Россию в том, что Москва якобы намеренно провоцирует конфликт в Молдавии, используя кризисную ситуацию в энергетике.
"Дестабилизация нежелательна ни для жителей правого, ни для жителей левого берега Днестра…Правительство Молдавии делало и будет делать все возможное для сохранения мира и согласия в стране – на обоих берегах Днестра. Мы ищем решения и готовы оказать всяческую поддержку жителям левобережья – народу, а не так называемым "боссам". Я убежден, что мудрость и гармония между людьми возобладают над цинизмом, геополитической агрессией и презрением к человеческим жизням", - подчеркнул премьер.
Митинги в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах на границе с Молдавией с требованием пропустить газ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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Вчера, 11:41
Глава ПМР Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи
15 января, 12:32
 
МолдавияКишиневЕвропаДорин РечанВадим КрасносельскийМайя СандуГазпромМолдовагазПриднестровская Молдавская РеспубликаРоссияВ мире
 
 
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