https://ria.ru/20250124/rechan-1995398914.html

Речан предложил "Газпрому" поставлять газ в ПМР по действующему контракту

Речан предложил "Газпрому" поставлять газ в ПМР по действующему контракту - РИА Новости, 24.01.2025

Речан предложил "Газпрому" поставлять газ в ПМР по действующему контракту

Премьер Молдавии Дорин Речан предложил в пятницу "Газпрому" поставлять газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику по действующему контракту. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T20:21:00+03:00

2025-01-24T20:21:00+03:00

2025-01-24T20:21:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан предложил в пятницу "Газпрому" поставлять газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику по действующему контракту. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. "На данный момент существует несколько решений по обеспечению теплом домов в Приднестровском регионе. "Газпром" может возобновить прямые поставки по действующему контракту, газ может закупаться для приднестровского региона или могут быть определены другие законные варианты. Однако любое решение должно быть прозрачным и ясным. Мы не можем мириться с преступными схемами поставок газа, направленными на дестабилизацию ситуации в Молдавии", - говорится в заявлении Речана, размещенного в соцсетях. При этом молдавский премьер обвинил Россию в том, что Москва якобы намеренно провоцирует конфликт в Молдавии, используя кризисную ситуацию в энергетике. "Дестабилизация нежелательна ни для жителей правого, ни для жителей левого берега Днестра…Правительство Молдавии делало и будет делать все возможное для сохранения мира и согласия в стране – на обоих берегах Днестра. Мы ищем решения и готовы оказать всяческую поддержку жителям левобережья – народу, а не так называемым "боссам". Я убежден, что мудрость и гармония между людьми возобладают над цинизмом, геополитической агрессией и презрением к человеческим жизням", - подчеркнул премьер. Глава ПМР Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250124/moldaviya-1995347640.html

https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html

https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html

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