https://ria.ru/20250124/razvod-1995413639.html

ЕСПЧ признал женщину, отказавшуюся от секса с мужем, невиновной в разводе

ЕСПЧ признал женщину, отказавшуюся от секса с мужем, невиновной в разводе - РИА Новости, 24.01.2025

ЕСПЧ признал женщину, отказавшуюся от секса с мужем, невиновной в разводе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал женщину, отказавшуюся от сексуальных контактов с мужем, невиновной в разводе. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T23:03:00+03:00

2025-01-24T23:03:00+03:00

2025-01-24T23:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал женщину, отказавшуюся от сексуальных контактов с мужем, невиновной в разводе. "Суд пришел к выводу, что само существование такого супружеского обязательства противоречит сексуальной свободе и праву на физическую автономию. Муж заявительницы мог подать прошение о разводе, указав безвозвратный распад семьи в качестве главного основания, а не альтернативного, как он это сделал", — говорится в заявлении.Отмечается, что муж 69-летней француженки обвинил ее в разводе из-за того, что она перестала вступать с ним в сексуальные отношения. Женщина не оспаривала сам разрыв отношений, но не согласилась с причинами, по которым судья во Франции вынес решение о расторжении брака. Согласно заявлению, ЕСПЧ установил в решении французского суда нарушение восьмой статьи Европейской конвенции по правам человека. Как указывается, супруги поженились в 1984 году, у них четверо детей. Женщина подала на развод в 2012-м, назвав причиной, в частности, вспыльчивость и жестокость супруга. Муж подал встречный иск, утверждая, что иск о разводе должны удовлетворить на основании вины жены в невыполнении "супружеских обязанностей". Апелляционный суд в Версале в 2019 году удовлетворил иск о разводе, возложив за него вину исключительно на женщину на том основании, что ее "постоянный отказ вступать в сексуальные отношения с мужем, что не могло быть оправдано соображениями здоровья, представлял собой серьезное и неоднократное нарушение супружеских обязанностей".В 2020 году кассационный суд отклонил попытки жены подать апелляцию, после чего в 2021-м она обратилась в ЕСПЧ.

https://ria.ru/20250123/razvod-1598413963.html

https://ria.ru/20250115/brak-1767954916.html

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франция, версаль, европейский суд по правам человека (еспч), в мире