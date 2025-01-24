https://ria.ru/20250124/rakety-1995401118.html

В Курской области уничтожили две украинские ракеты

В Курской области уничтожили две украинские ракеты - РИА Новости, 24.01.2025

В Курской области уничтожили две украинские ракеты

Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T20:38:00+03:00

2025-01-24T20:38:00+03:00

2025-01-24T20:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_a457fb09f3654ca2b54f179b868c81fb.jpg

КУРСК, 24 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона."Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.Ранее в пятницу на территории региона ракетная опасность объявлялась восемь раз.

https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, украина, вооруженные силы рф