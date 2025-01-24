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В Курской области уничтожили две украинские ракеты - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 24.01.2025 (обновлено: 20:44 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/rakety-1995401118.html
В Курской области уничтожили две украинские ракеты
В Курской области уничтожили две украинские ракеты - РИА Новости, 24.01.2025
В Курской области уничтожили две украинские ракеты
Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:38:00+03:00
2025-01-24T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы рф
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КУРСК, 24 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона."Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.Ранее в пятницу на территории региона ракетная опасность объявлялась восемь раз.
https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html
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курская область, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
В Курской области уничтожили две украинские ракеты

Российская ПВО уничтожила две украинские ракеты в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСК, 24 янв - РИА Новости. Две украинские ракеты уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
"Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
Ранее в пятницу на территории региона ракетная опасность объявлялась восемь раз.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области
Вчера, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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