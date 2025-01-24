https://ria.ru/20250124/raketa-1994985647.html
Сломать "Орешник". США придумали рецепт от новейшей российской ракеты
Сломать "Орешник". США придумали рецепт от новейшей российской ракеты - РИА Новости, 24.01.2025
Сломать "Орешник". США придумали рецепт от новейшей российской ракеты
На фоне испытаний ракеты средней дальности "Орешник" и активных разработок подобного оружия в Китае американцы озаботились мерами защиты от этих мощных средств... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:00:00+03:00
2025-01-24T08:00:00+03:00
2025-01-24T08:07:00+03:00
безопасность
сша
гуам
ближний восток
raytheon
министерство обороны сша
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/78/1550427806_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_6b111664bd2db08798c340e3e33c3659.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Андрей Коц. На фоне испытаний ракеты средней дальности "Орешник" и активных разработок подобного оружия в Китае американцы озаботились мерами защиты от этих мощных средств поражения. Выпуск зенитных управляемых Standard-3 увеличивают на 70 процентов. В Пентагоне уверены, что эти ракеты способны перехватывать даже гиперзвуковые цели. Каковы их шансы — в материале РИА Новости.Международный спросКомпания-разработчик Raytheon инвестировала более 115 миллионов долларов в модернизацию производственных линий. В пресс-релизе сообщается, что увеличение мощностей связано с повышением спроса на SM-3 после успешных перехватов баллистики на Ближнем Востоке. Эти противоракеты корабельного базирования испытали в боевых условиях в апреле 2024-го во время отражения иранских атак на Израиль. В Пентагоне утверждали, что SM-3 были на высоте. Задачи противовоздушной обороны в тех событиях выполняли эсминцы Arleigh Burke и Carney.Кроме того, летом американцы опробовали наземный вариант SM-3, разместив его на острове Гуам в Тихом океане. Перехватчик, запущенный из вертикальной пусковой установки, поразил цель, имитирующую баллистическую ракету средней дальности. Вероятно, батарея до сих пор находится там — прикрывает от возможных китайских ударов стратегически важный для США остров."Мы живем в новом мире, где эта система вооружения проверена в деле, она доказала эффективность и спасает жизни, — заявила Мисти Холмс, вице-президент по корабельным вооружениям компании Raytheon. — Мы пытаемся удовлетворить растущий спрос на нее. SM-3 IIA только подходит к полномасштабному производству. Мы получили контракт минувшей осенью. SM-3 IB уже в серии".SM-3 Block IA — управляемая зенитная ракета, предназначенная для уничтожения аэродинамических целей и баллистических ракет малой дальности на дистанции до 700 и на высотах до 500 километров. Скорость — до 8,8 Маха (три километра в секунду). Для поражения цели используется кинетический перехватчик с собственными двигателями для корректировки полета и инфракрасной головкой самонаведения.SM Block IIA — дальнейшее развитие Block IA. Снаряжается новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и сенсорной аппаратурой поиска целей. Призвана обеспечить флот возможностью перехвата межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности. Заявленная дистанция поражения — 1200 километров, высота — до тысячи километров, скорость — 4,5 Маха.Кинетический перехватПринцип действия SM-3 известен. Как правило, трехступенчатая ракета базируется на кораблях с системой Aegis, в стандартной пусковой ячейке Mk-41. Поиск и сопровождение в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве осуществляет РЛС AN/SPY-1. Обнаружив цель, радар непрерывно отслеживает ее, передавая данные боевой информационной системе корабля, которая вырабатывает огневое решение и дает команду на запуск противоракеты. Старт — с помощью твердотопливного ускорителя Aerojet Mk.72. Сразу после выхода из ячейки ракета устанавливает двусторонний канал цифровой связи с кораблем-носителем, чтобы получать поправки по курсу. Текущее положение SM-3 устанавливается с высокой точностью посредством GPS.Отработанный ускоритель сбрасывается, и включается двухрежимный твердотопливный двигатель второй ступени Aerojet Mk.104. Он поднимает ракету через плотные слои атмосферы, выводя на границу экзосферы. Затем наступает черед третьей ступени с твердотопливным ATK Mk.136.На конечном этапе полета третья ступень отделяется, и экзоатмосферный малогабаритный перехватчик (Lightweight-Exp-Atmospheric Projectile) с помощью данных с корабля-носителя и собственной инфракрасной головки самонаведения отыскивает цель. Система маневрирования выводит боевой блок на встречный курс. Перехват кинетический. При столкновении энергия удара достигает 130 мегаджоулей — этого более чем достаточно.Впрочем, многие российские и китайские баллистические ракеты оснащены комплектами ложных целей, способных обмануть перехватчик. Эти макеты отделяются от носителя, имитируя его тепловую сигнатуру и профиль полета. И неизвестно, отличат ли американские перехватчики настоящую цель от "обманки": в бою с такими ракетами они еще не участвовали. Кроме того, "Орешник", по оценкам экспертов, разгоняется до 10 Махов (12 300 километров в час) — SM-3 может просто не успеть выйти в точку перехвата. Цена промаха велика: одна противоракета стоит 12 миллионов долларов.Три эшелонаAegis в глобальном плане — один из трех компонентов американской национальной системы противоракетной обороны. По замыслу Пентагона, в случае обострения международной обстановки часть кораблей, оборудованных этим комплексом, вернутся к берегам США, чтобы прикрыть собственную территорию. Единственное неизвестное в этом уравнении — насколько эффективны SM-3 против межконтинентальных баллистических ракет. За них у американцев отвечают перехватчики покрупнее.На сегодня основной компонент ПРО США — около 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистику на среднем участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая.Однако испытания выявили крайне низкую эффективность GMBD. Учебную цель сбивали лишь в половине случаев. В Пентагоне запустили проект NGI (Next Generation Interceptor) по созданию перехватчика следующего поколения. Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что национальная ПРО должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI заточат в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".Еще один слой ПРО — наземные комплексы малого радиуса действия THAAD, находящиеся, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Предполагается, что они будут сбивать боевые блоки на финальном участке траектории. Сколько именно таких комплексов понадобится для надежного прикрытия США и где они должны стоять — неизвестно.
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
https://ria.ru/20250122/tramp-1994907787.html
сша
гуам
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/78/1550427806_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_3fe12e8cf01e2fd57ab9d3093f608a1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, сша, гуам, ближний восток, raytheon, министерство обороны сша, gps
Безопасность, США, Гуам, Ближний Восток, Raytheon, Министерство обороны США, GPS
Сломать "Орешник". США придумали рецепт от новейшей российской ракеты
США наращивают производство противоракет SM-3
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Андрей Коц. На фоне испытаний ракеты средней дальности "Орешник" и активных разработок подобного оружия в Китае американцы озаботились мерами защиты от этих мощных средств поражения. Выпуск зенитных управляемых Standard-3 увеличивают на 70 процентов. В Пентагоне уверены, что эти ракеты способны перехватывать даже гиперзвуковые цели. Каковы их шансы — в материале РИА Новости.
Компания-разработчик Raytheon инвестировала более 115 миллионов долларов в модернизацию производственных линий. В пресс-релизе сообщается, что увеличение мощностей связано с повышением спроса на SM-3 после успешных перехватов баллистики на Ближнем Востоке. Эти противоракеты корабельного базирования испытали в боевых условиях в апреле 2024-го во время отражения иранских атак на Израиль. В Пентагоне утверждали, что SM-3 были на высоте. Задачи противовоздушной обороны в тех событиях выполняли эсминцы Arleigh Burke и Carney.
Кроме того, летом американцы опробовали наземный вариант SM-3, разместив его на острове Гуам в Тихом океане. Перехватчик, запущенный из вертикальной пусковой установки, поразил цель, имитирующую баллистическую ракету средней дальности. Вероятно, батарея до сих пор находится там — прикрывает от возможных китайских ударов стратегически важный для США остров.
"Мы живем в новом мире, где эта система вооружения проверена в деле, она доказала эффективность и спасает жизни, — заявила Мисти Холмс, вице-президент по корабельным вооружениям компании Raytheon. — Мы пытаемся удовлетворить растущий спрос на нее. SM-3 IIA только подходит к полномасштабному производству. Мы получили контракт минувшей осенью. SM-3 IB уже в серии".
SM-3 Block IA — управляемая зенитная ракета, предназначенная для уничтожения аэродинамических целей и баллистических ракет малой дальности на дистанции до 700 и на высотах до 500 километров. Скорость — до 8,8 Маха (три километра в секунду). Для поражения цели используется кинетический перехватчик с собственными двигателями для корректировки полета и инфракрасной головкой самонаведения.
SM Block IIA — дальнейшее развитие Block IA. Снаряжается новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и сенсорной аппаратурой поиска целей. Призвана обеспечить флот возможностью перехвата межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности. Заявленная дистанция поражения — 1200 километров, высота — до тысячи километров, скорость — 4,5 Маха.
Принцип действия SM-3 известен. Как правило, трехступенчатая ракета базируется на кораблях с системой Aegis, в стандартной пусковой ячейке Mk-41. Поиск и сопровождение в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве осуществляет РЛС AN/SPY-1. Обнаружив цель, радар непрерывно отслеживает ее, передавая данные боевой информационной системе корабля, которая вырабатывает огневое решение и дает команду на запуск противоракеты. Старт — с помощью твердотопливного ускорителя Aerojet Mk.72. Сразу после выхода из ячейки ракета устанавливает двусторонний канал цифровой связи с кораблем-носителем, чтобы получать поправки по курсу. Текущее положение SM-3 устанавливается с высокой точностью посредством GPS.
Отработанный ускоритель сбрасывается, и включается двухрежимный твердотопливный двигатель второй ступени Aerojet Mk.104. Он поднимает ракету через плотные слои атмосферы, выводя на границу экзосферы. Затем наступает черед третьей ступени с твердотопливным ATK Mk.136.
На конечном этапе полета третья ступень отделяется, и экзоатмосферный малогабаритный перехватчик (Lightweight-Exp-Atmospheric Projectile) с помощью данных с корабля-носителя и собственной инфракрасной головки самонаведения отыскивает цель. Система маневрирования выводит боевой блок на встречный курс. Перехват кинетический. При столкновении энергия удара достигает 130 мегаджоулей — этого более чем достаточно.
Впрочем, многие российские и китайские баллистические ракеты оснащены комплектами ложных целей, способных обмануть перехватчик. Эти макеты отделяются от носителя, имитируя его тепловую сигнатуру и профиль полета. И неизвестно, отличат ли американские перехватчики настоящую цель от "обманки": в бою с такими ракетами они еще не участвовали. Кроме того, "Орешник", по оценкам экспертов, разгоняется до 10 Махов (12 300 километров в час) — SM-3 может просто не успеть выйти в точку перехвата. Цена промаха велика: одна противоракета стоит 12 миллионов долларов.
Aegis в глобальном плане — один из трех компонентов американской национальной системы противоракетной обороны. По замыслу Пентагона, в случае обострения международной обстановки часть кораблей, оборудованных этим комплексом, вернутся к берегам США, чтобы прикрыть собственную территорию. Единственное неизвестное в этом уравнении — насколько эффективны SM-3 против межконтинентальных баллистических ракет. За них у американцев отвечают перехватчики покрупнее.
На сегодня основной компонент ПРО США — около 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистику на среднем участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая.
Однако испытания выявили крайне низкую эффективность GMBD. Учебную цель сбивали лишь в половине случаев. В Пентагоне запустили проект NGI (Next Generation Interceptor) по созданию перехватчика следующего поколения. Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что национальная ПРО должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI заточат в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".
Еще один слой ПРО — наземные комплексы малого радиуса действия THAAD, находящиеся, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Предполагается, что они будут сбивать боевые блоки на финальном участке траектории. Сколько именно таких комплексов понадобится для надежного прикрытия США и где они должны стоять — неизвестно.