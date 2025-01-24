https://ria.ru/20250124/raketa-1994985647.html

Сломать "Орешник". США придумали рецепт от новейшей российской ракеты

Сломать "Орешник". США придумали рецепт от новейшей российской ракеты - РИА Новости, 24.01.2025

Сломать "Орешник". США придумали рецепт от новейшей российской ракеты

На фоне испытаний ракеты средней дальности "Орешник" и активных разработок подобного оружия в Китае американцы озаботились мерами защиты от этих мощных средств... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:00:00+03:00

2025-01-24T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Андрей Коц. На фоне испытаний ракеты средней дальности "Орешник" и активных разработок подобного оружия в Китае американцы озаботились мерами защиты от этих мощных средств поражения. Выпуск зенитных управляемых Standard-3 увеличивают на 70 процентов. В Пентагоне уверены, что эти ракеты способны перехватывать даже гиперзвуковые цели. Каковы их шансы — в материале РИА Новости.Международный спросКомпания-разработчик Raytheon инвестировала более 115 миллионов долларов в модернизацию производственных линий. В пресс-релизе сообщается, что увеличение мощностей связано с повышением спроса на SM-3 после успешных перехватов баллистики на Ближнем Востоке. Эти противоракеты корабельного базирования испытали в боевых условиях в апреле 2024-го во время отражения иранских атак на Израиль. В Пентагоне утверждали, что SM-3 были на высоте. Задачи противовоздушной обороны в тех событиях выполняли эсминцы Arleigh Burke и Carney.Кроме того, летом американцы опробовали наземный вариант SM-3, разместив его на острове Гуам в Тихом океане. Перехватчик, запущенный из вертикальной пусковой установки, поразил цель, имитирующую баллистическую ракету средней дальности. Вероятно, батарея до сих пор находится там — прикрывает от возможных китайских ударов стратегически важный для США остров."Мы живем в новом мире, где эта система вооружения проверена в деле, она доказала эффективность и спасает жизни, — заявила Мисти Холмс, вице-президент по корабельным вооружениям компании Raytheon. — Мы пытаемся удовлетворить растущий спрос на нее. SM-3 IIA только подходит к полномасштабному производству. Мы получили контракт минувшей осенью. SM-3 IB уже в серии".SM-3 Block IA — управляемая зенитная ракета, предназначенная для уничтожения аэродинамических целей и баллистических ракет малой дальности на дистанции до 700 и на высотах до 500 километров. Скорость — до 8,8 Маха (три километра в секунду). Для поражения цели используется кинетический перехватчик с собственными двигателями для корректировки полета и инфракрасной головкой самонаведения.SM Block IIA — дальнейшее развитие Block IA. Снаряжается новым кинетическим перехватчиком увеличенных размеров и сенсорной аппаратурой поиска целей. Призвана обеспечить флот возможностью перехвата межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности. Заявленная дистанция поражения — 1200 километров, высота — до тысячи километров, скорость — 4,5 Маха.Кинетический перехватПринцип действия SM-3 известен. Как правило, трехступенчатая ракета базируется на кораблях с системой Aegis, в стандартной пусковой ячейке Mk-41. Поиск и сопровождение в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве осуществляет РЛС AN/SPY-1. Обнаружив цель, радар непрерывно отслеживает ее, передавая данные боевой информационной системе корабля, которая вырабатывает огневое решение и дает команду на запуск противоракеты. Старт — с помощью твердотопливного ускорителя Aerojet Mk.72. Сразу после выхода из ячейки ракета устанавливает двусторонний канал цифровой связи с кораблем-носителем, чтобы получать поправки по курсу. Текущее положение SM-3 устанавливается с высокой точностью посредством GPS.Отработанный ускоритель сбрасывается, и включается двухрежимный твердотопливный двигатель второй ступени Aerojet Mk.104. Он поднимает ракету через плотные слои атмосферы, выводя на границу экзосферы. Затем наступает черед третьей ступени с твердотопливным ATK Mk.136.На конечном этапе полета третья ступень отделяется, и экзоатмосферный малогабаритный перехватчик (Lightweight-Exp-Atmospheric Projectile) с помощью данных с корабля-носителя и собственной инфракрасной головки самонаведения отыскивает цель. Система маневрирования выводит боевой блок на встречный курс. Перехват кинетический. При столкновении энергия удара достигает 130 мегаджоулей — этого более чем достаточно.Впрочем, многие российские и китайские баллистические ракеты оснащены комплектами ложных целей, способных обмануть перехватчик. Эти макеты отделяются от носителя, имитируя его тепловую сигнатуру и профиль полета. И неизвестно, отличат ли американские перехватчики настоящую цель от "обманки": в бою с такими ракетами они еще не участвовали. Кроме того, "Орешник", по оценкам экспертов, разгоняется до 10 Махов (12 300 километров в час) — SM-3 может просто не успеть выйти в точку перехвата. Цена промаха велика: одна противоракета стоит 12 миллионов долларов.Три эшелонаAegis в глобальном плане — один из трех компонентов американской национальной системы противоракетной обороны. По замыслу Пентагона, в случае обострения международной обстановки часть кораблей, оборудованных этим комплексом, вернутся к берегам США, чтобы прикрыть собственную территорию. Единственное неизвестное в этом уравнении — насколько эффективны SM-3 против межконтинентальных баллистических ракет. За них у американцев отвечают перехватчики покрупнее.На сегодня основной компонент ПРО США — около 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они способны перехватывать баллистику на среднем участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая.Однако испытания выявили крайне низкую эффективность GMBD. Учебную цель сбивали лишь в половине случаев. В Пентагоне запустили проект NGI (Next Generation Interceptor) по созданию перехватчика следующего поколения. Внешний вид перспективной противоракеты и тактико-технические характеристики — пока тайна за семью печатями. Однако в военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что национальная ПРО должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые. Вероятно, NGI заточат в первую очередь против новейших российских ракетных комплексов "Авангард".Еще один слой ПРО — наземные комплексы малого радиуса действия THAAD, находящиеся, в частности, в Южной Корее и на Гуаме. Предполагается, что они будут сбивать боевые блоки на финальном участке траектории. Сколько именно таких комплексов понадобится для надежного прикрытия США и где они должны стоять — неизвестно.

https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html

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безопасность, сша, гуам, ближний восток, raytheon, министерство обороны сша, gps