https://ria.ru/20250124/rabota-1995332385.html

ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс

ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс - РИА Новости, 24.01.2025

ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс

Украинские военные обстрелами нарушили работу водовода Дон — Донбасс, сообщил Минстрой ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:41:00+03:00

2025-01-24T14:41:00+03:00

2025-01-24T16:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские военные обстрелами нарушили работу водовода Дон — Донбасс, сообщил Минстрой ДНР в Telegram-канале."Из-за атак ВСУ по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР нарушено энергоснабжение, в том числе была приостановлена работа водовода Дон — Донбасс", — говорится в публикации.Рабочие не допустили полной остановки водовода, несмотря на прицельные атаки противника. На время устранения последствий подача воды может быть нестабильной, в пятницу ее сократят на 20 процентов.По данным ведомства, в четверг специалисты устранили 291 аварию на сетях водоснабжения и водоотведения.Власти увеличили подвоз воды, в Донецке установили 15 пятикубовых емкостей. Предприятия региона перейдут в режим строгой экономии воды. Сэкономленный объем направят в жилые дома Донецка и Макеевки.

https://ria.ru/20250122/gorlovka-1994950251.html

https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html

донецкая народная республика

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донецк

дон

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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