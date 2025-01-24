https://ria.ru/20250124/rabota-1995332385.html
ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс
ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс - РИА Новости, 24.01.2025
ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс
Украинские военные обстрелами нарушили работу водовода Дон — Донбасс, сообщил Минстрой ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:41:00+03:00
2025-01-24T14:41:00+03:00
2025-01-24T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские военные обстрелами нарушили работу водовода Дон — Донбасс, сообщил Минстрой ДНР в Telegram-канале."Из-за атак ВСУ по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР нарушено энергоснабжение, в том числе была приостановлена работа водовода Дон — Донбасс", — говорится в публикации.Рабочие не допустили полной остановки водовода, несмотря на прицельные атаки противника. На время устранения последствий подача воды может быть нестабильной, в пятницу ее сократят на 20 процентов.По данным ведомства, в четверг специалисты устранили 291 аварию на сетях водоснабжения и водоотведения.Власти увеличили подвоз воды, в Донецке установили 15 пятикубовых емкостей. Предприятия региона перейдут в режим строгой экономии воды. Сэкономленный объем направят в жилые дома Донецка и Макеевки.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс
Минстрой ДНР: ВСУ обстрелами нарушили работу водовода Дон — Донбасс