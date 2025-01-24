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ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 24.01.2025 (обновлено: 16:05 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/rabota-1995332385.html
ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс
ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс - РИА Новости, 24.01.2025
ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс
Украинские военные обстрелами нарушили работу водовода Дон — Донбасс, сообщил Минстрой ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:41:00+03:00
2025-01-24T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
дон
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские военные обстрелами нарушили работу водовода Дон — Донбасс, сообщил Минстрой ДНР в Telegram-канале."Из-за атак ВСУ по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР нарушено энергоснабжение, в том числе была приостановлена работа водовода Дон — Донбасс", — говорится в публикации.Рабочие не допустили полной остановки водовода, несмотря на прицельные атаки противника. На время устранения последствий подача воды может быть нестабильной, в пятницу ее сократят на 20 процентов.По данным ведомства, в четверг специалисты устранили 291 аварию на сетях водоснабжения и водоотведения.Власти увеличили подвоз воды, в Донецке установили 15 пятикубовых емкостей. Предприятия региона перейдут в режим строгой экономии воды. Сэкономленный объем направят в жилые дома Донецка и Макеевки.
https://ria.ru/20250122/gorlovka-1994950251.html
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html
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донецк
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донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия, дон, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Дон, Донбасс
ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс

Минстрой ДНР: ВСУ обстрелами нарушили работу водовода Дон — Донбасс

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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские военные обстрелами нарушили работу водовода Дон — Донбасс, сообщил Минстрой ДНР в Telegram-канале.
"Из-за атак ВСУ по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР нарушено энергоснабжение, в том числе была приостановлена работа водовода Дон — Донбасс", — говорится в публикации.
Медик - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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22 января, 12:29
Рабочие не допустили полной остановки водовода, несмотря на прицельные атаки противника. На время устранения последствий подача воды может быть нестабильной, в пятницу ее сократят на 20 процентов.
По данным ведомства, в четверг специалисты устранили 291 аварию на сетях водоснабжения и водоотведения.
Власти увеличили подвоз воды, в Донецке установили 15 пятикубовых емкостей. Предприятия региона перейдут в режим строгой экономии воды. Сэкономленный объем направят в жилые дома Донецка и Макеевки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонДонбасс
 
 
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