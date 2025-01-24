https://ria.ru/20250124/pvo-1995289908.html
Силы ПВО за неделю сбили 752 беспилотника
Силы ПВО за неделю сбили 752 беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
Силы ПВО за неделю сбили 752 беспилотника
Средства ПВО России за неделю уничтожили 752 украинских беспилотника, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 17 реактивных снарядов... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:10:00+03:00
2025-01-24T12:10:00+03:00
2025-01-24T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Средства ПВО России за неделю уничтожили 752 украинских беспилотника, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 395 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 829 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 913 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 758 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250124/postavki-1994849594.html
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россия, безопасность, технологии, франция, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Технологии, Франция, США
Силы ПВО за неделю сбили 752 беспилотника
ПВО за неделю сбила 752 беспилотника, пять авиабомб Hammer и 17 снарядов HIMARS