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ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 24.01.2025 (обновлено: 11:01 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/pvo-1995277278.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе
ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе - РИА Новости, 24.01.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе
ПВО в Сергиево-Посадском городском округе отразила атаку БПЛА, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:56:00+03:00
2025-01-24T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергиев посад
московская область (подмосковье)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ПВО в Сергиево-Посадском городском округе отразила атаку БПЛА, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа."Силами ПВО Минобороны в Сергиево-Посадском городском округе отражена атака БПЛА самолётного типа. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Минобороны России ранее сообщило, что средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник в 13 регионах, включая шесть – над территорией Московской области.
https://ria.ru/20250122/bezopasnost-1994913467.html
сергиев посад
московская область (подмосковье)
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сергиев посад, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе

ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ПВО в Сергиево-Посадском городском округе отразила атаку БПЛА, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.
"Силами ПВО Минобороны в Сергиево-Посадском городском округе отражена атака БПЛА самолётного типа. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Минобороны России ранее сообщило, что средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник в 13 регионах, включая шесть – над территорией Московской области.
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Специальная военная операция на УкраинеСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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