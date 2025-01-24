https://ria.ru/20250124/pvo-1995277278.html
ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе
ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе - РИА Новости, 24.01.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе
ПВО в Сергиево-Посадском городском округе отразила атаку БПЛА, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:56:00+03:00
2025-01-24T10:56:00+03:00
2025-01-24T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергиев посад
московская область (подмосковье)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ПВО в Сергиево-Посадском городском округе отразила атаку БПЛА, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа."Силами ПВО Минобороны в Сергиево-Посадском городском округе отражена атака БПЛА самолётного типа. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Минобороны России ранее сообщило, что средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник в 13 регионах, включая шесть – над территорией Московской области.
https://ria.ru/20250122/bezopasnost-1994913467.html
сергиев посад
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сергиев посад, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе
ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе, пострадавших нет