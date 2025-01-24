https://ria.ru/20250124/pvo-1995277278.html

ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе

ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе - РИА Новости, 24.01.2025

ПВО отразила атаку БПЛА в Сергиево-Посадском городском округе

ПВО в Сергиево-Посадском городском округе отразила атаку БПЛА, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:56:00+03:00

2025-01-24T10:56:00+03:00

2025-01-24T11:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергиев посад

московская область (подмосковье)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ПВО в Сергиево-Посадском городском округе отразила атаку БПЛА, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа."Силами ПВО Минобороны в Сергиево-Посадском городском округе отражена атака БПЛА самолётного типа. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Минобороны России ранее сообщило, что средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник в 13 регионах, включая шесть – над территорией Московской области.

https://ria.ru/20250122/bezopasnost-1994913467.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергиев посад, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия