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Над 13 регионами за ночь сбили 121 украинский беспилотник - РИА Новости, 24.01.2025
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07:40 24.01.2025 (обновлено: 08:45 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/pvo-1995251086.html
Над 13 регионами за ночь сбили 121 украинский беспилотник
Над 13 регионами за ночь сбили 121 украинский беспилотник - РИА Новости, 24.01.2025
Над 13 регионами за ночь сбили 121 украинский беспилотник
Вооруженные силы минувшей ночью сбили 121 дрон ВСУ над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.01.2025
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брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
рязанская область
саратовская область
безопасность
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью сбили 121 дрон ВСУ над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат", — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250124/aeroporty-1995252855.html
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белгородская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины, рязанская область, саратовская область, безопасность
Белгородская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Саратовская область, Безопасность
Над 13 регионами за ночь сбили 121 украинский беспилотник

Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 121 беспилотник ВСУ над 13 регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью сбили 121 дрон ВСУ над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат", — отметили в ведомстве.
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Как уточнили в министерстве:
  • 37 БПЛА ликвидировали над Брянской областью;
  • 20 дронов — над Рязанской областью;
  • по 17 беспилотников — над Курской и Саратовской областями;
  • семь — над Ростовской областью;
  • по шесть БПЛА — над Московской и Белгородской областями;
  • три беспилотника — над Воронежской областью;
  • по два дрона — над Тульской, Орловской и Липецкой областями;
  • по одному — над Крымом и Москвой.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБрянская областьВооруженные силы УкраиныРязанская областьСаратовская областьБезопасность
 
 
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