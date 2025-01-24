https://ria.ru/20250124/pvo-1995251086.html

Над 13 регионами за ночь сбили 121 украинский беспилотник

Над 13 регионами за ночь сбили 121 украинский беспилотник - РИА Новости, 24.01.2025

Над 13 регионами за ночь сбили 121 украинский беспилотник

Вооруженные силы минувшей ночью сбили 121 дрон ВСУ над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T07:40:00+03:00

2025-01-24T07:40:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вооруженные силы минувшей ночью сбили 121 дрон ВСУ над 13 российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат", — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250124/aeroporty-1995252855.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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