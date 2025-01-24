https://ria.ru/20250124/putin-1995382883.html
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:12:00+03:00
2025-01-24T18:12:00+03:00
2025-01-24T19:54:00+03:00
владимир путин
сша
россия
в мире
экономика
павел зарубин
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995356066_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_21c5052b9c8ea582d636487324a5e3f8.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ. "В целом, у нас, конечно, с действующей администрацией (США — прим.ред.) может быть достаточно много точек соприкосновения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности , и вопросы экономики, кстати говоря", — сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Путин назвал Россию и США крупнейшими производителями и потребителями энергоресурсов и отметил, что для обеих экономик вредны как слишком высокие, так и слишком низкие цены на нефть. "Здесь есть о чем нам поговорить", — сказал он."Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес", — добавил российский лидер.
https://ria.ru/20250124/putin-1995381515.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995356066_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4de07d5db31bf262a1274e58cae174a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сша, россия, в мире, экономика, павел зарубин, цены на нефть
Владимир Путин, США, Россия, В мире, Экономика, Павел Зарубин, Цены на нефть
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин
Путин: у России и США много общего в энергетической сфере
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин
во время посещения МГУ.
"В целом, у нас, конечно, с действующей администрацией (США — прим.ред.) может быть достаточно много точек соприкосновения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности , и вопросы экономики, кстати говоря", — сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Путин назвал Россию и США крупнейшими производителями и потребителями энергоресурсов и отметил, что для обеих экономик вредны как слишком высокие, так и слишком низкие цены на нефть.
"Здесь есть о чем нам поговорить", — сказал он.
"Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес", — добавил российский лидер.