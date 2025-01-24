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России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
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18:12 24.01.2025 (обновлено: 19:54 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995382883.html
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:12:00+03:00
2025-01-24T19:54:00+03:00
владимир путин
сша
россия
в мире
экономика
павел зарубин
цены на нефть
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ. "В целом, у нас, конечно, с действующей администрацией (США — прим.ред.) может быть достаточно много точек соприкосновения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности , и вопросы экономики, кстати говоря", — сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Путин назвал Россию и США крупнейшими производителями и потребителями энергоресурсов и отметил, что для обеих экономик вредны как слишком высокие, так и слишком низкие цены на нефть. "Здесь есть о чем нам поговорить", — сказал он."Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес", — добавил российский лидер.
https://ria.ru/20250124/putin-1995381515.html
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владимир путин, сша, россия, в мире, экономика, павел зарубин, цены на нефть
Владимир Путин, США, Россия, В мире, Экономика, Павел Зарубин, Цены на нефть
России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин

Путин: у России и США много общего в энергетической сфере

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание попечительского совета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание попечительского совета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание попечительского совета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ.
"В целом, у нас, конечно, с действующей администрацией (США — прим.ред.) может быть достаточно много точек соприкосновения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности , и вопросы экономики, кстати говоря", — сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Путин назвал Россию и США крупнейшими производителями и потребителями энергоресурсов и отметил, что для обеих экономик вредны как слишком высокие, так и слишком низкие цены на нефть.
"Здесь есть о чем нам поговорить", — сказал он.
"Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес", — добавил российский лидер.
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Владимир ПутинСШАРоссияВ миреЭкономикаПавел ЗарубинЦены на нефть
 
 
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