https://ria.ru/20250124/putin-1995382883.html

России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин

России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025

России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил Путин

России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:12:00+03:00

2025-01-24T18:12:00+03:00

2025-01-24T19:54:00+03:00

владимир путин

сша

россия

в мире

экономика

павел зарубин

цены на нефть

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. России и США есть о чем поговорить по теме энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения МГУ. "В целом, у нас, конечно, с действующей администрацией (США — прим.ред.) может быть достаточно много точек соприкосновения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности , и вопросы экономики, кстати говоря", — сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Путин назвал Россию и США крупнейшими производителями и потребителями энергоресурсов и отметил, что для обеих экономик вредны как слишком высокие, так и слишком низкие цены на нефть. "Здесь есть о чем нам поговорить", — сказал он."Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес", — добавил российский лидер.

https://ria.ru/20250124/putin-1995381515.html

сша

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владимир путин, сша, россия, в мире, экономика, павел зарубин, цены на нефть