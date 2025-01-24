https://ria.ru/20250124/putin-1995382561.html

Путин призвал заставить Зеленского отменить запрет на переговоры

Путин призвал заставить Зеленского отменить запрет на переговоры - РИА Новости, 24.01.2025

Путин призвал заставить Зеленского отменить запрет на переговоры

Спонсоры киевского режима должны заставить Владимира Зеленского отменить запрет о переговорах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:08:00+03:00

2025-01-24T18:08:00+03:00

2025-01-24T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Спонсоры киевского режима должны заставить Владимира Зеленского отменить запрет о переговорах, заявил президент РФ Владимир Путин.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством."Выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров (Зеленский - ред.) не спешит. Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставить его это сделать", - заявил Путин во время посещения МГУ журналисту Павлу Зарубину - автору телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Ранее Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным, но потом перечислил условия, которые Москва заранее называла неприемлемыми, в частности возвращение сторон на позиции, которые были на начало российской военной спецоперации в феврале 2022 года.Российский лидер ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250124/putin-1995379506.html

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