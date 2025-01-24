https://ria.ru/20250124/putin-1995381515.html
Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин
Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит заявления президента США Дональда Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:04:00+03:00
2025-01-24T18:04:00+03:00
2025-01-24T19:11:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит заявления президента США Дональда Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта."Мы видим заявления действующего президента (США - ред.) о готовности к совместной работе, мы всегда для этого открыты", - заявил Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Путин добавил, что отказ прежней администрации США от контактов - не вина России.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html
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США, Россия, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин
Путин заявил, что Россия видит заявления Трампа о готовности к совместной работе