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Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
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18:04 24.01.2025 (обновлено: 19:11 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995381515.html
Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин
Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит заявления президента США Дональда Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта. РИА Новости, 24.01.2025
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит заявления президента США Дональда Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта."Мы видим заявления действующего президента (США - ред.) о готовности к совместной работе, мы всегда для этого открыты", - заявил Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Путин добавил, что отказ прежней администрации США от контактов - не вина России.
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сша, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
США, Россия, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин

Путин заявил, что Россия видит заявления Трампа о готовности к совместной работе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит заявления президента США Дональда Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта.
"Мы видим заявления действующего президента (США - ред.) о готовности к совместной работе, мы всегда для этого открыты", - заявил Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Путин добавил, что отказ прежней администрации США от контактов - не вина России.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Песков рассказал, когда может начаться подготовка встречи Путина и Трампа
10 января, 12:50
 
СШАРоссияМоскваВладимир ПутинДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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