https://ria.ru/20250124/putin-1995381515.html

Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин

Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025

Россия открыта к совместной работе с США, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит заявления президента США Дональда Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:04:00+03:00

2025-01-24T18:04:00+03:00

2025-01-24T19:11:00+03:00

сша

россия

москва

владимир путин

дональд трамп

инаугурация трампа — 2025

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва видит заявления президента США Дональда Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта."Мы видим заявления действующего президента (США - ред.) о готовности к совместной работе, мы всегда для этого открыты", - заявил Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Путин добавил, что отказ прежней администрации США от контактов - не вина России.

https://ria.ru/20250110/tramp-1993097760.html

сша

россия

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025