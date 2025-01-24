https://ria.ru/20250124/putin-1995379506.html
Путин прокомментировал отказ Байдена от контактов с Россией
Путин прокомментировал отказ Байдена от контактов с Россией - РИА Новости, 24.01.2025
Путин прокомментировал отказ Байдена от контактов с Россией
Прежняя администрация президента США Джо Байдена отказалась от контактов с Россией, это не вина Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:57:00+03:00
2025-01-24T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Прежняя администрация президента США Джо Байдена отказалась от контактов с Россией, это не вина Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин."Действительно, президент США (Дональд Трамп - ред.) сделал много по этому поводу заявлений. Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась", - сказал глава государства во время посещения МГУ журналисту Павлу Зарубину - автору телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В июне 2021 года Байден провел двусторонние переговоры в Женеве с Путиным, это была их последняя личная встреча. Российский лидер сообщал, что обсуждал с ним тему обмена осужденными и отмечал, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы. Путин также подчеркивал, что российский МИД и госдеп США будут работать в этом направлении.Байден и Путин провели свой последний на данный момент телефонный разговор 12 февраля 2022 года. Он продолжался около часа. Переговоры тогда запросила американская сторона.
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США, Россия, Москва, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика
Путин прокомментировал отказ Байдена от контактов с Россией
Путин: администрация Байдена отказалась от контактов с Россией, это не наша вина