Рейтинг@Mail.ru
"Хомячат за обе щеки". Путин оценил размер финансовой помощи Украине - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 24.01.2025 (обновлено: 19:00 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995378818.html
"Хомячат за обе щеки". Путин оценил размер финансовой помощи Украине
"Хомячат за обе щеки". Путин оценил размер финансовой помощи Украине - РИА Новости, 24.01.2025
"Хомячат за обе щеки". Путин оценил размер финансовой помощи Украине
Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, хомячат за обе щеки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:56:00+03:00
2025-01-24T19:00:00+03:00
киев
россия
владимир путин
украина
в мире
павел зарубин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_0:124:3155:1899_1920x0_80_0_0_8b24e3653c90f0ae9768f5880277d784.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, хомячат за обе щеки, заявил президент России Владимир Путин. "Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту выражения, как у нас говорят в народе: хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки", - сказал глава государства во время посещения МГУ тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Зеленский готов к переговорам по завершению конфликта на Украине. Американский президент также подчеркнул, что Украина уже потеряла множество солдат, и добавил, что "было бы здорово" завершить боевые действия.
https://ria.ru/20250122/kallas-1994964925.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_233cf41ae8d837a9322e8e3020f16110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, владимир путин, украина, в мире, павел зарубин, дональд трамп
Киев, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире, Павел Зарубин, Дональд Трамп
"Хомячат за обе щеки". Путин оценил размер финансовой помощи Украине

Путин: действующий режим в Киеве получает сотни миллиардов от своих спонсоров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, хомячат за обе щеки, заявил президент России Владимир Путин.
"Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту выражения, как у нас говорят в народе: хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки", - сказал глава государства во время посещения МГУ тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Зеленский готов к переговорам по завершению конфликта на Украине. Американский президент также подчеркнул, что Украина уже потеряла множество солдат, и добавил, что "было бы здорово" завершить боевые действия.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
ЕС вложил в поддержку Украины €134 миллиарда, заявила Каллас
22 января, 13:29
 
КиевРоссияВладимир ПутинУкраинаВ миреПавел ЗарубинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала