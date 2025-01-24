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"Хомячат за обе щеки". Путин оценил размер финансовой помощи Украине
"Хомячат за обе щеки". Путин оценил размер финансовой помощи Украине - РИА Новости, 24.01.2025
"Хомячат за обе щеки". Путин оценил размер финансовой помощи Украине
Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, хомячат за обе щеки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:56:00+03:00
2025-01-24T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, хомячат за обе щеки, заявил президент России Владимир Путин. "Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту выражения, как у нас говорят в народе: хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки", - сказал глава государства во время посещения МГУ тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Зеленский готов к переговорам по завершению конфликта на Украине. Американский президент также подчеркнул, что Украина уже потеряла множество солдат, и добавил, что "было бы здорово" завершить боевые действия.
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"Хомячат за обе щеки". Путин оценил размер финансовой помощи Украине
Путин: действующий режим в Киеве получает сотни миллиардов от своих спонсоров