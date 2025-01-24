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Говорить о переговорах с Украиной сложно, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
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17:50 24.01.2025 (обновлено: 18:46 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995376883.html
Говорить о переговорах с Украиной сложно, заявил Путин
Говорить о переговорах с Украиной сложно, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
Говорить о переговорах с Украиной сложно, заявил Путин
Сложно говорить серьезно о проведении переговоров в условиях их запрета со стороны Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:50:00+03:00
2025-01-24T18:46:00+03:00
украина
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сложно говорить серьезно о проведении переговоров в условиях их запрета со стороны Украины, заявил президент России Владимир Путин.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством."Но пока этот декрет не отменен, говорить о том, что могут быть начаты и, самое главное, закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о каких-то серьезных переговорах, конечно, в условиях запрета с украинской стороны, вести эти переговоры, говорить о чем-то серьезном достаточно сложно", - заявил Путин во время посещения МГУ.
https://ria.ru/20250124/peskov-1995300611.html
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украина, владимир путин, россия, в мире
Украина, Владимир Путин, Россия, В мире
Говорить о переговорах с Украиной сложно, заявил Путин

Путин: говорить о переговорах в условиях запрета со стороны Украины сложно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сложно говорить серьезно о проведении переговоров в условиях их запрета со стороны Украины, заявил президент России Владимир Путин.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
"Но пока этот декрет не отменен, говорить о том, что могут быть начаты и, самое главное, закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о каких-то серьезных переговорах, конечно, в условиях запрета с украинской стороны, вести эти переговоры, говорить о чем-то серьезном достаточно сложно", - заявил Путин во время посещения МГУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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