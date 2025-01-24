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Говорить о переговорах с Украиной сложно, заявил Путин
Говорить о переговорах с Украиной сложно, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
Говорить о переговорах с Украиной сложно, заявил Путин
Сложно говорить серьезно о проведении переговоров в условиях их запрета со стороны Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:50:00+03:00
2025-01-24T17:50:00+03:00
2025-01-24T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сложно говорить серьезно о проведении переговоров в условиях их запрета со стороны Украины, заявил президент России Владимир Путин.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством."Но пока этот декрет не отменен, говорить о том, что могут быть начаты и, самое главное, закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о каких-то серьезных переговорах, конечно, в условиях запрета с украинской стороны, вести эти переговоры, говорить о чем-то серьезном достаточно сложно", - заявил Путин во время посещения МГУ.
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украина, владимир путин, россия, в мире
Украина, Владимир Путин, Россия, В мире
Говорить о переговорах с Украиной сложно, заявил Путин
Путин: говорить о переговорах в условиях запрета со стороны Украины сложно