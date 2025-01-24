https://ria.ru/20250124/putin-1995376399.html
Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной
Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной - РИА Новости, 24.01.2025
Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в нынешних условиях будут нелегитимными, а это значит, что и результаты этих переговоров можно... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:46:00+03:00
2025-01-24T17:46:00+03:00
2025-01-24T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир путин
владимир зеленский
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c74de26407583d52b47c306925fcc3da.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в нынешних условиях будут нелегитимными, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными."Как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Мы сейчас находимся в стенах Московского университета. Я по базовому образованию, как известно, юрист. Закончил юридический факультет Петербургского, тогда Ленинградского университета. Я могу вам сказать, что если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными", - сказал глава государства во время посещения МГУ в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250124/putin-1995377005.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ccca0bad7fb27c9a67bff7df2fcde88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной
Путин о переговорах с Украиной: Зеленский их себе запретил