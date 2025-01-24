https://ria.ru/20250124/putin-1995376399.html

Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной

Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной - РИА Новости, 24.01.2025

Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в нынешних условиях будут нелегитимными, а это значит, что и результаты этих переговоров можно... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:46:00+03:00

2025-01-24T17:46:00+03:00

2025-01-24T19:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

владимир зеленский

павел зарубин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в нынешних условиях будут нелегитимными, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными."Как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Мы сейчас находимся в стенах Московского университета. Я по базовому образованию, как известно, юрист. Закончил юридический факультет Петербургского, тогда Ленинградского университета. Я могу вам сказать, что если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными", - сказал глава государства во время посещения МГУ в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250124/putin-1995377005.html

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украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, павел зарубин