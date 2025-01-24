Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 24.01.2025 (обновлено: 19:37 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995376399.html
Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной
Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной - РИА Новости, 24.01.2025
Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в нынешних условиях будут нелегитимными, а это значит, что и результаты этих переговоров можно... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:46:00+03:00
2025-01-24T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир путин
владимир зеленский
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c74de26407583d52b47c306925fcc3da.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в нынешних условиях будут нелегитимными, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными."Как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Мы сейчас находимся в стенах Московского университета. Я по базовому образованию, как известно, юрист. Закончил юридический факультет Петербургского, тогда Ленинградского университета. Я могу вам сказать, что если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными", - сказал глава государства во время посещения МГУ в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250124/putin-1995377005.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ccca0bad7fb27c9a67bff7df2fcde88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной

Путин о переговорах с Украиной: Зеленский их себе запретил

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в нынешних условиях будут нелегитимными, а это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными.
"Как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Мы сейчас находимся в стенах Московского университета. Я по базовому образованию, как известно, юрист. Закончил юридический факультет Петербургского, тогда Ленинградского университета. Я могу вам сказать, что если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными", - сказал глава государства во время посещения МГУ в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин согласился с Трампом, что конфликта на Украине можно было избежать
Вчера, 17:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала