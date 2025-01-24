https://ria.ru/20250124/putin-1995376219.html

Россия не отказывалась от доллара, заявил Путин

Россия не отказывалась от доллара, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025

Россия не отказывалась от доллара, заявил Путин

Россия не отказывалась от доллара, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:46:00+03:00

2025-01-24T17:46:00+03:00

2025-01-24T18:01:00+03:00

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия не отказывалась от доллара, заявил президент России Владимир Путин."Мы не отказывались от доллара", - сказал глава государства во время посещения МГУ.Путин добавил, что возможности использовать доллар для расчетов России не давала прежняя администрация США.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995377539.html

россия

сша

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2025

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россия, сша, владимир путин