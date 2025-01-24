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Путин прокомментировал санкции США во время первого срока Трампа - РИА Новости, 24.01.2025
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17:44 24.01.2025 (обновлено: 18:56 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995375957.html
Путин прокомментировал санкции США во время первого срока Трампа
Путин прокомментировал санкции США во время первого срока Трампа - РИА Новости, 24.01.2025
Путин прокомментировал санкции США во время первого срока Трампа
Президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций против России, вряд ли это соответствовало интересам... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций против России, вряд ли это соответствовало интересам США, заявил президент РФ Владимир Путин."Известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, ввел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России. Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов. Кстати говоря, (президент США в 2021-2025 годах Джо - ред.) Байден подхватил эту эстафетную палочку и навводил еще больше ограничений - результат известен", - сказал Путин во время посещения МГУ автору телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" журналисту Павлу Зарубину.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Трампу нравится использовать метод санкций, его администрация активно их вводила в ходе его первого президентского срока.На этой неделе Трамп призвал завершить украинский конфликт. Он заявил, что если сделка между сторонами конфликта не будет достигнута, то у него не будет другого выбора, кроме введения высоких налогов, пошлин и санкций на всё, что продает Россия США и другим странам. При этом через пару дней в одном из своих заявлений Трамп признал, что не уверен, смогут ли санкции "заставить" Россию начать мирные переговоры.Трамп 20 января принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз. До этого он уже возглавлял Соединенные Штаты в 2017-2021 годах.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994726065.html
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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, павел зарубин
США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Путин прокомментировал санкции США во время первого срока Трампа

Путин заявил, что санкции первого срока Трампа не соответствуют интересам США

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел большое количество санкций против России, вряд ли это соответствовало интересам США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, ввел тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России. Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов. Кстати говоря, (президент США в 2021-2025 годах Джо - ред.) Байден подхватил эту эстафетную палочку и навводил еще больше ограничений - результат известен", - сказал Путин во время посещения МГУ автору телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" журналисту Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России
21 января, 04:22
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Трампу нравится использовать метод санкций, его администрация активно их вводила в ходе его первого президентского срока.
На этой неделе Трамп призвал завершить украинский конфликт. Он заявил, что если сделка между сторонами конфликта не будет достигнута, то у него не будет другого выбора, кроме введения высоких налогов, пошлин и санкций на всё, что продает Россия США и другим странам. При этом через пару дней в одном из своих заявлений Трамп признал, что не уверен, смогут ли санкции "заставить" Россию начать мирные переговоры.
Трамп 20 января принял присягу на церемонии инаугурации в Капитолии, официально вступив в должность президента США во второй раз. До этого он уже возглавлял Соединенные Штаты в 2017-2021 годах.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин готов к контакту с Трампом, заявил Песков
Вчера, 12:41
 
СШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампПавел Зарубин
 
 
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