https://ria.ru/20250124/putin-1995364443.html

Путин призвал гуманитарные факультеты укреплять ценностный суверенитет

Путин призвал гуманитарные факультеты укреплять ценностный суверенитет - РИА Новости, 24.01.2025

Путин призвал гуманитарные факультеты укреплять ценностный суверенитет

Гуманитарные факультеты призваны играть важную роль в укреплении ценностного суверенитета и сохранении национальной идентичности, завил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:48:00+03:00

2025-01-24T16:48:00+03:00

2025-01-24T16:48:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Гуманитарные факультеты призваны играть важную роль в укреплении ценностного суверенитета и сохранении национальной идентичности, завил президент РФ Владимир Путин. "В свою очередь, гуманитарные факультеты призваны играть центральную роль в укреплении нашего ценностного суверенитета, помогать сохранять нашу национальную идентичность, беречь историческую правду. На прочной научной базе рассказывать о достижениях нашего народа, о многообразии, глубине нашей культуры, литературы", - сказал Путин в рамках заседания попечительского совета МГУ. Президент отметил, что формирование такой ценностной основы крайне важно для воспитания подрастающего поколения, для развития всего российского общества.

https://ria.ru/20250124/putin-1995354770.html

россия

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россия, владимир путин