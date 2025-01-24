https://ria.ru/20250124/putin-1995364443.html
Путин призвал гуманитарные факультеты укреплять ценностный суверенитет
Путин призвал гуманитарные факультеты укреплять ценностный суверенитет - РИА Новости, 24.01.2025
Путин призвал гуманитарные факультеты укреплять ценностный суверенитет
Гуманитарные факультеты призваны играть важную роль в укреплении ценностного суверенитета и сохранении национальной идентичности, завил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:48:00+03:00
2025-01-24T16:48:00+03:00
2025-01-24T16:48:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Гуманитарные факультеты призваны играть важную роль в укреплении ценностного суверенитета и сохранении национальной идентичности, завил президент РФ Владимир Путин. "В свою очередь, гуманитарные факультеты призваны играть центральную роль в укреплении нашего ценностного суверенитета, помогать сохранять нашу национальную идентичность, беречь историческую правду. На прочной научной базе рассказывать о достижениях нашего народа, о многообразии, глубине нашей культуры, литературы", - сказал Путин в рамках заседания попечительского совета МГУ. Президент отметил, что формирование такой ценностной основы крайне важно для воспитания подрастающего поколения, для развития всего российского общества.
https://ria.ru/20250124/putin-1995354770.html
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россия, владимир путин
Путин призвал гуманитарные факультеты укреплять ценностный суверенитет
Путин: гуманитарные факультеты призваны укреплять ценностный суверенитет России