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Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования - РИА Новости, 24.01.2025
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16:38 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/putin-1995359499.html
Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования
Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования - РИА Новости, 24.01.2025
Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования
Зарубежные филиалы МГУ являются форпостами российского образования в мире, эта миссия требует ответственности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:38:00+03:00
2025-01-24T16:38:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зарубежные филиалы МГУ являются форпостами российского образования в мире, эта миссия требует ответственности, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно расширять и дальше возможности для граждан из дружественных государств, изучать русский язык и историю, для этого в том числе улучшать качество работы, содержания образовательных программ зарубежных филиалов МГУ. Они являются настоящими форпостами российского образования в мире, и эта высокая миссия требует большой ответственности", - сказал Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ.
https://ria.ru/20250124/putin-1995354770.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования

Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования в мире

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Главное здание МГУ
Вид на Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Главное здание МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зарубежные филиалы МГУ являются форпостами российского образования в мире, эта миссия требует ответственности, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно расширять и дальше возможности для граждан из дружественных государств, изучать русский язык и историю, для этого в том числе улучшать качество работы, содержания образовательных программ зарубежных филиалов МГУ. Они являются настоящими форпостами российского образования в мире, и эта высокая миссия требует большой ответственности", - сказал Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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