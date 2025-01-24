https://ria.ru/20250124/putin-1995359499.html

Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования

Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования - РИА Новости, 24.01.2025

Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования

Зарубежные филиалы МГУ являются форпостами российского образования в мире, эта миссия требует ответственности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:38:00+03:00

2025-01-24T16:38:00+03:00

2025-01-24T16:38:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111708/70/1117087078_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_ace3ab461bea4d8da08a8cb2868e8be4.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зарубежные филиалы МГУ являются форпостами российского образования в мире, эта миссия требует ответственности, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно расширять и дальше возможности для граждан из дружественных государств, изучать русский язык и историю, для этого в том числе улучшать качество работы, содержания образовательных программ зарубежных филиалов МГУ. Они являются настоящими форпостами российского образования в мире, и эта высокая миссия требует большой ответственности", - сказал Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ.

https://ria.ru/20250124/putin-1995354770.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество