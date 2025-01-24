https://ria.ru/20250124/putin-1995359499.html
Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования
Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования - РИА Новости, 24.01.2025
Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования
Зарубежные филиалы МГУ являются форпостами российского образования в мире, эта миссия требует ответственности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:38:00+03:00
2025-01-24T16:38:00+03:00
2025-01-24T16:38:00+03:00
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зарубежные филиалы МГУ являются форпостами российского образования в мире, эта миссия требует ответственности, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно расширять и дальше возможности для граждан из дружественных государств, изучать русский язык и историю, для этого в том числе улучшать качество работы, содержания образовательных программ зарубежных филиалов МГУ. Они являются настоящими форпостами российского образования в мире, и эта высокая миссия требует большой ответственности", - сказал Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ.
https://ria.ru/20250124/putin-1995354770.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования
Путин назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования в мире