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Путин рассчитывает на дополнительные доходы в бюджете России в 2025 году - РИА Новости, 24.01.2025
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16:24 24.01.2025 (обновлено: 16:39 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995355531.html
Путин рассчитывает на дополнительные доходы в бюджете России в 2025 году
Путин рассчитывает на дополнительные доходы в бюджете России в 2025 году - РИА Новости, 24.01.2025
Путин рассчитывает на дополнительные доходы в бюджете России в 2025 году
Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что в 2025 году в федеральном бюджете РФ будут дополнительные доходы. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:24:00+03:00
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экономика
россия
владимир путин
бюджет
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что в 2025 году в федеральном бюджете РФ будут дополнительные доходы.Президент в пятницу провел заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова."Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета, надеюсь, что они в этом году тоже будут. Надо будет посмотреть. И, безусловно, развитие МГУ - это один из приоритетов", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин, бюджет
Экономика, Россия, Владимир Путин, Бюджет
Путин рассчитывает на дополнительные доходы в бюджете России в 2025 году

Путин рассчитывает, что в 2025 году в бюджете России будут дополнительные доходы

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что в 2025 году в федеральном бюджете РФ будут дополнительные доходы.
Президент в пятницу провел заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
"Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета, надеюсь, что они в этом году тоже будут. Надо будет посмотреть. И, безусловно, развитие МГУ - это один из приоритетов", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Путин оценил показатель дефицита бюджета
22 января, 17:20
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинБюджет
 
 
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