https://ria.ru/20250124/putin-1995355531.html

Путин рассчитывает на дополнительные доходы в бюджете России в 2025 году

Путин рассчитывает на дополнительные доходы в бюджете России в 2025 году - РИА Новости, 24.01.2025

Путин рассчитывает на дополнительные доходы в бюджете России в 2025 году

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что в 2025 году в федеральном бюджете РФ будут дополнительные доходы. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:24:00+03:00

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экономика

россия

владимир путин

бюджет

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что в 2025 году в федеральном бюджете РФ будут дополнительные доходы.Президент в пятницу провел заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова."Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета, надеюсь, что они в этом году тоже будут. Надо будет посмотреть. И, безусловно, развитие МГУ - это один из приоритетов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250122/putin-1995013922.html

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экономика, россия, владимир путин, бюджет