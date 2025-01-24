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Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом - РИА Новости, 24.01.2025
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16:17 24.01.2025 (обновлено: 16:26 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995354077.html
Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом
Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом - РИА Новости, 24.01.2025
Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо расширять возможности Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по сотрудничеству с... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:17:00+03:00
2025-01-24T16:26:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо расширять возможности Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по сотрудничеству с высокотехнологичным бизнесом.В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества."В наше время мощная инфраструктура, включающая уникальные научные установки, является одним из сильнейших преимуществ МГУ. Нужно их, безусловно, укреплять, расширять возможности университета по сотрудничеству с высокотехнологичным бизнесом, скорейшему внедрению научных разработок и участию студентов, аспирантов в передовых научных проектах", - сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета МГУ.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом

Путин призвал МГУ развивать сотрудничество с высокотехнологичным бизнесом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВоробьевы горы и здание МГУ
Воробьевы горы и здание МГУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Воробьевы горы и здание МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо расширять возможности Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по сотрудничеству с высокотехнологичным бизнесом.
В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества.
"В наше время мощная инфраструктура, включающая уникальные научные установки, является одним из сильнейших преимуществ МГУ. Нужно их, безусловно, укреплять, расширять возможности университета по сотрудничеству с высокотехнологичным бизнесом, скорейшему внедрению научных разработок и участию студентов, аспирантов в передовых научных проектах", - сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета МГУ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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