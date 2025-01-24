https://ria.ru/20250124/putin-1995354077.html

Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом

Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом - РИА Новости, 24.01.2025

Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо расширять возможности Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по сотрудничеству с... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:17:00+03:00

2025-01-24T16:17:00+03:00

2025-01-24T16:26:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо расширять возможности Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по сотрудничеству с высокотехнологичным бизнесом.В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества."В наше время мощная инфраструктура, включающая уникальные научные установки, является одним из сильнейших преимуществ МГУ. Нужно их, безусловно, укреплять, расширять возможности университета по сотрудничеству с высокотехнологичным бизнесом, скорейшему внедрению научных разработок и участию студентов, аспирантов в передовых научных проектах", - сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета МГУ.

https://realty.ria.ru/20250124/putin-1995354534.html

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владимир путин, россия, общество