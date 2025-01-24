https://ria.ru/20250124/putin-1995354077.html
Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом
Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом - РИА Новости, 24.01.2025
Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо расширять возможности Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по сотрудничеству с... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:17:00+03:00
2025-01-24T16:17:00+03:00
2025-01-24T16:26:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91435/08/914350805_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_62e65c443c11672616ecb00868776f65.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо расширять возможности Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по сотрудничеству с высокотехнологичным бизнесом.В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества."В наше время мощная инфраструктура, включающая уникальные научные установки, является одним из сильнейших преимуществ МГУ. Нужно их, безусловно, укреплять, расширять возможности университета по сотрудничеству с высокотехнологичным бизнесом, скорейшему внедрению научных разработок и участию студентов, аспирантов в передовых научных проектах", - сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета МГУ.
https://realty.ria.ru/20250124/putin-1995354534.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91435/08/914350805_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0da32deae1b99cc662a412ffde7a0558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал МГУ сотрудничать с высокотехнологичным бизнесом
Путин призвал МГУ развивать сотрудничество с высокотехнологичным бизнесом