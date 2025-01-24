https://ria.ru/20250124/putin-1995346476.html
Путин посетил музей истории МГУ
Путин посетил музей истории МГУ - РИА Новости, 24.01.2025
Путин посетил музей истории МГУ
Президент России Владимир Путин вместе с ректором МГУ имени Ломоносова Виктором Садовничим посетил музей истории университета накануне 270-летия вуза, передает... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:36:00+03:00
2025-01-24T15:36:00+03:00
2025-01-24T15:44:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с ректором МГУ имени Ломоносова Виктором Садовничим посетил музей истории университета накануне 270-летия вуза, передает корреспондент РИА Новости. Музей истории МГУ был открыт 30 лет назад, с 2005 года он размещается в здании Фундаментальной библиотеки вуза, где для музея были спроектированы выставочные залы. Фонд музея содержит более 3,5 тысяч экспонатов. В их числе Первый устав Московского университета 1804 года, который был утвержден императором Александром I, макет спутника "Ломоносов", копия 125-каратного алмаза "270 лет МГУ". Этот алмаз добыли в 2022 году в Якутии, он является одним из самых крупных алмазов, добытых в России за последние годы. Ранее глава государства прибыл в МГУ, планируется, что он вручит коллективу университета орден "За доблестный труд", а также проведет заседание попечительского совета МГУ.
https://ria.ru/20250124/mgu-1995345938.html
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Путин вместе с ректором МГУ Садовничим посетил музей истории университета
Путин вместе с ректором МГУ Садовничим посетил музей истории университета накануне 270-летия вуза. Президент осмотрел главные экспонаты и реликвии, в том числе указ от 1775 года об основании университета.
2025-01-24T15:36
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общество, россия, владимир путин, виктор садовничий
Общество, Россия, Владимир Путин, Виктор Садовничий
Путин посетил музей истории МГУ
Путин вместе с ректором МГУ Садовничим посетил музей истории вуза