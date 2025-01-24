https://ria.ru/20250124/putin-1995342740.html
Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем
Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 24.01.2025
Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем
Президент России Владимир Путин прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, где поздравит студентов с РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:16:00+03:00
2025-01-24T15:16:00+03:00
2025-01-24T15:19:00+03:00
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, где поздравит студентов с наступающим Татьяниным днем. Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества. Путин в ходе посещения МГУ также вручит коллективу университета орден "За доблестный труд". Кроме того, глава государства проведет заседание попечительского совета МГУ. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, разговор в ходе заседания попечительского совета МГУ пойдет о развитии университета.
https://ria.ru/20241230/orden-1992074809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_61785910610cc2d1bb170c1b5f380d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, дмитрий песков
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем
Путин приехал в здание библиотеки МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем