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Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 24.01.2025
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15:16 24.01.2025 (обновлено: 15:19 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995342740.html
Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем
Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 24.01.2025
Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем
Президент России Владимир Путин прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, где поздравит студентов с РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:16:00+03:00
2025-01-24T15:19:00+03:00
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, где поздравит студентов с наступающим Татьяниным днем. Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества. Путин в ходе посещения МГУ также вручит коллективу университета орден "За доблестный труд". Кроме того, глава государства проведет заседание попечительского совета МГУ. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, разговор в ходе заседания попечительского совета МГУ пойдет о развитии университета.
https://ria.ru/20241230/orden-1992074809.html
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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем

Путин приехал в здание библиотеки МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, где поздравит студентов с наступающим Татьяниным днем.
Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества.
Путин в ходе посещения МГУ также вручит коллективу университета орден "За доблестный труд". Кроме того, глава государства проведет заседание попечительского совета МГУ.
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, разговор в ходе заседания попечительского совета МГУ пойдет о развитии университета.
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