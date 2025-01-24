https://ria.ru/20250124/putin-1995342740.html

Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем

Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 24.01.2025

Путин приехал в МГУ поздравить студентов с Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, где поздравит студентов с РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:16:00+03:00

2025-01-24T15:16:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, где поздравит студентов с наступающим Татьяниным днем. Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества. Путин в ходе посещения МГУ также вручит коллективу университета орден "За доблестный труд". Кроме того, глава государства проведет заседание попечительского совета МГУ. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, разговор в ходе заседания попечительского совета МГУ пойдет о развитии университета.

https://ria.ru/20241230/orden-1992074809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, дмитрий песков