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Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ - РИА Новости, 24.01.2025
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12:55 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/putin-1995307862.html
Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ
Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ - РИА Новости, 24.01.2025
Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:55:00+03:00
2025-01-24T12:55:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также по этому случаю президент проведет заседание попечительского совета МГУ, важное мероприятие, содержательное, там открытое будет только выступление президента", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в целом главный разговор пойдет о развитии МГУ. "Это и фундаментальная школа, и учебное заведение. Но и расширение - это знаменитая долина МГУ (Технологическая долина МГУ), это реализация тех проектов, которые были ранее, четыре года назад намечены, обо всем об этом сегодня пойдет речь", - пояснил Песков. День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января.
https://ria.ru/20250124/peskov-1995307513.html
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937514106.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ

Песков: Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МГУ
Здание МГУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также по этому случаю президент проведет заседание попечительского совета МГУ, важное мероприятие, содержательное, там открытое будет только выступление президента", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что в целом главный разговор пойдет о развитии МГУ.
"Это и фундаментальная школа, и учебное заведение. Но и расширение - это знаменитая долина МГУ (Технологическая долина МГУ), это реализация тех проектов, которые были ранее, четыре года назад намечены, обо всем об этом сегодня пойдет речь", - пояснил Песков.
День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января.
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