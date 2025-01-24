https://ria.ru/20250124/putin-1995307862.html

Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ

Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ - РИА Новости, 24.01.2025

Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:55:00+03:00

2025-01-24T12:55:00+03:00

2025-01-24T12:55:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также по этому случаю президент проведет заседание попечительского совета МГУ, важное мероприятие, содержательное, там открытое будет только выступление президента", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в целом главный разговор пойдет о развитии МГУ. "Это и фундаментальная школа, и учебное заведение. Но и расширение - это знаменитая долина МГУ (Технологическая долина МГУ), это реализация тех проектов, которые были ранее, четыре года назад намечены, обо всем об этом сегодня пойдет речь", - пояснил Песков. День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января.

https://ria.ru/20250124/peskov-1995307513.html

https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937514106.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество