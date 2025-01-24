https://ria.ru/20250124/putin-1995307862.html
Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ
Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ - РИА Новости, 24.01.2025
Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:55:00+03:00
2025-01-24T12:55:00+03:00
2025-01-24T12:55:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150601/20/1506012031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8a8fb113d9fe7910a1758f7a6847b68.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Также по этому случаю президент проведет заседание попечительского совета МГУ, важное мероприятие, содержательное, там открытое будет только выступление президента", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в целом главный разговор пойдет о развитии МГУ. "Это и фундаментальная школа, и учебное заведение. Но и расширение - это знаменитая долина МГУ (Технологическая долина МГУ), это реализация тех проектов, которые были ранее, четыре года назад намечены, обо всем об этом сегодня пойдет речь", - пояснил Песков. День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января.
https://ria.ru/20250124/peskov-1995307513.html
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937514106.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150601/20/1506012031_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_888b6d83607279fb1ea638b38a48efdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ
Песков: Путин в пятницу проведет заседание попечительского совета МГУ