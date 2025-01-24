Путин в пятницу посетит МГУ
Путин в пятницу посетит МГУ, поздравит российских студентов
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит МГУ, поздравит российских студентов, посетит музей университета и наградит коллектив орденом за доблестный труд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января
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"Сегодня в преддверии Дня российского студенчества, Татьянин день, всегда или в этот день, или в преддверии президент поздравляет российское студенчество, очень часто в этот день он посещает Московский государственный университет, от которого и пошла традиция праздновать этот день. Путин сегодня будет в университете", - сказал Песков.
Он отметил, что Путин поздравит всё российское студенчество.
"Путин посетит МГУ, 270 лет всё-таки этому высшему учебному заведению, и наградит весь коллектив орденом "За доблестный труд", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.
Путин наградил коллектив МГУ орденом
30 декабря 2024, 15:01