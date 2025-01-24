https://ria.ru/20250124/putin-1995305544.html

Путин в пятницу посетит МГУ

Путин в пятницу посетит МГУ - РИА Новости, 24.01.2025

Путин в пятницу посетит МГУ

Президент России Владимир Путин в пятницу посетит МГУ, поздравит российских студентов, посетит музей университета и наградит коллектив орденом за доблестный... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:48:00+03:00

2025-01-24T12:48:00+03:00

2025-01-24T12:48:00+03:00

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит МГУ, поздравит российских студентов, посетит музей университета и наградит коллектив орденом за доблестный труд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января "Сегодня в преддверии Дня российского студенчества, Татьянин день, всегда или в этот день, или в преддверии президент поздравляет российское студенчество, очень часто в этот день он посещает Московский государственный университет, от которого и пошла традиция праздновать этот день. Путин сегодня будет в университете", - сказал Песков. Он отметил, что Путин поздравит всё российское студенчество. "Путин посетит МГУ, 270 лет всё-таки этому высшему учебному заведению, и наградит весь коллектив орденом "За доблестный труд", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20241230/orden-1992074809.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, дмитрий песков