https://ria.ru/20250124/pushkov-1995231494.html

Пушков прокомментировал слова Рютте о санкциях против России

Пушков прокомментировал слова Рютте о санкциях против России - РИА Новости, 24.01.2025

Пушков прокомментировал слова Рютте о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп должен насторожиться из-за радости генсека НАТО Марка Рютте о возможности наложения новых санкций на Россию, заявил сенатор РФ... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T00:05:00+03:00

2025-01-24T00:05:00+03:00

2025-01-24T00:05:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен насторожиться из-за радости генсека НАТО Марка Рютте о возможности наложения новых санкций на Россию, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. Ранее Рютте заявил, что был "очень счастлив" услышать угрозу президента США Дональда Трампа о санкциях против России. "Слова генсека НАТО Рютте о том, что он "очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о введении новых санкций против России", должны заставить Трампа насторожиться. Не думаю, что в его задачи входит делать счастливыми своих врагов. К их числу относятся, несомненно, и Рютте, и (председатель ЕК Урсула – ред.) фон дер Ляйен. Они оба - плоть от плоти европейского и американского либерального истеблишмента, который изображал Трампа и Гитлером, и Герингом, и страшной "угрозой демократии", и так далее", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что в случае, если Трамп встанет на путь либерального истеблишмента, то "он будет играть не в свою игру, а в их игру". "Не говоря уже о том, что добьется на Украине не больше, чем (экс-президент США Джо - ред.) Байден. А его враги в Европе и в Америке будут торжествовать и потирать руки, видя, как он идет по стопам Джо Байдена. И самое важное: Россия - не Израиль. Трамп не может диктовать Москве свою волю, как он может диктовать ее (премьеру Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху", - констатировал он. Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты. Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, сша, москва, дональд трамп, марк рютте, алексей пушков, нато, еврокомиссия, евросоюз