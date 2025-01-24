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Фатальное решение. Трамп заставит Киев пойти на убийственный шаг

Фатальное решение. Трамп заставит Киев пойти на убийственный шаг - РИА Новости, 24.01.2025

Фатальное решение. Трамп заставит Киев пойти на убийственный шаг

После инаугурации Дональд Трамп оценивает свои миротворческие таланты куда более скромно. Если раньше он обещал положить конец конфликту на Украине за день, то... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:00:00+03:00

2025-01-24T08:00:00+03:00

2025-01-24T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Давид Нармания. После инаугурации Дональд Трамп оценивает свои миротворческие таланты куда более скромно. Если раньше он обещал положить конец конфликту на Украине за день, то теперь признается: на это может уйти полгода. Между тем ВСУ в эти шесть месяцев нужно решить целый ворох проблем. О том, как и что пытаются предпринять в Киеве, — в материале РИА Новости.Нужна пехота"Только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что происходит у нас в стране. Дошло до того, что пехота, как сказали сами пехотинцы, начнет вымирать как род войск. Потому что некому воевать" — так описывал происходящее на фронте еще в октябре генерал в отставке и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.Это было сказано после освобождения российскими войсками Угледара. Киевские СМИ объясняли поражение истощением 72-й бригады, которая обороняла город."Бригада стерлась в ноль. За два года лишь один раз в моем батальоне мы смогли полностью укомплектовать одну роту — со всего батальона. <…> Мы говорили неоднократно, что подразделение небоеспособно, нам иногда придавали какие-то силы, но они быстро стирались из-за неадекватных задач по типу "вернуть утерянные позиции". А мы не могли держать уже те, на которых стояли", — признавался в интервью украинскому изданию "Следствие.инфо" один из офицеров штаба подразделения.Силы, которые должны были поддержать бригаду, оказались не способны выполнить поставленную задачу. В частности, в 123-й Николаевской бригаде территориальной обороны, по сведениям СМИ, 200 человек покинули позиции, а командир батальона покончил с собой.Но на потере Угледара беды Киева не закончились. Российская армия продвигалась рекордными темпами — в первую очередь в Донбассе, где освободили несколько стратегически важных городов: Гродовку, Новогродовку, Селидово и Курахово. Сейчас ВСУ близки к тому, чтобы лишиться контроля над Часовым Яром и Дзержинском (Торецком). Российские войска вплотную приблизились к Красноармейску (Покровску) и практически взяли в клещи Великую Новоселку. До Днепропетровской области остались считаные километры."А мне Париж дороже Покровска"Одна из причин кризиса в ВСУ — дезертирство. Пример уже упомянутой 123-й бригады далеко не единственный.Громкий скандал разгорелся вокруг 155-й бригады "Анна Киевская", которую готовили во Франции, на натовских полигонах, о чем Зеленский лично договаривался с Макроном. Красивую картинку перед Западом подпортило бегство более 900 военных еще до отправки за границу. Полсотни дезертировали уже на французской территории, что подтвердили источники из военных кругов в Париже.Еще 2200 бойцов тренировались на родине. Когда все собрались вместе, их сразу же стали растаскивать по другим подразделениям для восполнения потерь. Повальное дезертирство усилилось. Убегали даже офицеры. Командир одной из рот еще и подговаривал солдат уйти вместе с ним. Позже его задержали в Ровенской области.Формирование этой бригады обошлось Киеву в 900 миллионов евро.Уже после скандала Зеленский заявил, что с осени случаи самовольного оставления подразделений пошли на спад. Но официальная статистика это опровергает — в 2024-м за СОЧ и уклонение от службы открыли 89 449 уголовных дел, почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Если в сентябре из ВСУ дезертировали восемь тысяч солдат, то в декабре — уже 17 тысяч.Вопросы к генералитетуК новым бригадам 150-й и 160-й серии на Украине приковано особое внимание — многие сомневаются, что в них есть смысл. Объясняют: получившие боевой опыт соединения попросту стираются на фронте, а им на смену приходят "пороху не нюхавшие" новобранцы, которые не способны удерживать линию обороны. И конечно, для критиков история с "Анной Киевской" стала весомым аргументом.Сырский заявил, что большинство решений о формировании этих частей было принято еще до его назначения главнокомандующим ВСУ."Какой лжец! Это уже прямо болезнь. Именно он, будучи командующим Сухопутными войсками, лоббировал и поддерживал создание таких бригад, а когда стал главнокомандующим, продолжил и довел дело до абсурда", — опровергла его слова депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.Ее давний конфликт с Сырским в последние дни заиграл новыми красками. Бывших командиров группировки "Харьков" Юрия Галушкина, 125-й бригады ТрО Артура Горбенко и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й бригады Илью Лапина задержали по обвинению в том, что они не подготовили линию обороны и способствовали самовольному оставлению позиций солдатами, из-за чего российские войска создали плацдарм в Волчанске Харьковской области.По словам Безуглой, их назначили на высокие посты по протекции именно Сырского.Всех — на передовуюКроме того, главком распорядился перевести разных специалистов — техников и механиков ВВС, медиков, военнослужащих из расчетов ПВО — в пехоту. Украинские СМИ и телеграм-каналы сообщали, что это коснется 20% личного состава тыловых частей. Общественность возмутилась."Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны", — оправдывались в Генштабе. И подчеркнули: Сырский лично запретил трогать специалистов высокотехнологичного профиля и тех, кого готовили за рубежом.Тем не менее над ним сгущаются тучи. Разговоры о его возможной отставке велись еще летом, однако после вторжения в Курскую область, которое в Киеве пытаются представить великой победой, пошли на спад. Теперь возобновились — на фоне кризиса на фронте и провала попытки контратаки все в той же Курской области, где подконтрольная ВСУ территория неуклонно сокращается.Безуглая даже обратилась к США с призывом приостановить военную помощь до отставки Сырского.Забрать последнихВ Вашингтоне предлагают Киеву универсальное решение — снижение призывного возраста с 25 до 18 лет. Этого требовала администрация Байдена, и, как пишет The Times, Трамп будет настаивать на том же."Для Зеленского это последняя черта. Расширение возрастных рамок мобилизации может стать политически фатальным для него", — отмечает издание.Украинская демография понесет непоправимый ущерб — этот возрастной кластер был самым малочисленным и до войны.На самом деле значимость обсуждаемого мобилизационного ресурса неясна — там много студентов с бронью от призыва. А родители школьников стараются вывезти детей за рубеж до совершеннолетия — после 18-ти покинуть страну мужчины не могут.В ноябре в Совете национальной безопасности и обороны говорили о призыве 160 тысяч человек за квартал. Но даже после ужесточения закона о мобилизации в мае удавалось набирать не более 30 тысяч новобранцев в месяц. В условиях повального дезертирства потребность в рекрутах выросла. Поэтому в случае продолжения конфликта снижение возрастного порога неизбежно.Однако даже это, судя по всему, лишь отсрочит катастрофу, которая ждет Украину, если стороны не договорятся о мире. И пространство для дипломатического маневра Киева стремительно сокращается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, дональд трамп, верховная рада украины, вооруженные силы украины, россия