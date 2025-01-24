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"Сам себе роет яму". В США вынесли Трампу приговор из-за Украины - РИА Новости, 24.01.2025
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22:29 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/prigovor-1995411392.html
"Сам себе роет яму". В США вынесли Трампу приговор из-за Украины
"Сам себе роет яму". В США вынесли Трампу приговор из-за Украины - РИА Новости, 24.01.2025
"Сам себе роет яму". В США вынесли Трампу приговор из-за Украины
Россия занимает такое положение на Украине, что не обязана ни с кем ни о чем договариваться, заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T22:29:00+03:00
2025-01-24T22:29:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия занимает такое положение на Украине, что не обязана ни с кем ни о чем договариваться, заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Россия не обязана ни о чем договариваться, и если Трамп думает, что выиграет за столом переговоров то, что уже три года не могут выиграть на поле боя, то он сам себе роет яму", — считает Дэвис.Ранее на этой неделе Трамп призвал завершить украинский конфликт. Он заявил, что если сделка между сторонами конфликта не будет достигнута, то у него не будет другого выбора, кроме введения высоких налогов, пошлин и санкций на все, что продает Россия США и другим странам. При этом через пару дней в одном из своих заявлений Трамп признал, что не уверен, смогут ли санкции "заставить" Россию начать мирные переговоры.В четверг президент США Дональд Трамп, дистанционно выступая на Давосском форуме, заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, что, по его мнению, поспособствует завершению конфликта на Украине.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться даже раньше, чем в ближайшие полгода. До этого он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250124/preduprezhdenie-1995315562.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, опек, нато, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, ОПЕК, НАТО, Дмитрий Песков
"Сам себе роет яму". В США вынесли Трампу приговор из-за Украины

Подполковник Дэвис: Трамп не выиграет переговорами то, что проиграли на фронте

© AP Photo / Evan VucciШон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия занимает такое положение на Украине, что не обязана ни с кем ни о чем договариваться, заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Россия не обязана ни о чем договариваться, и если Трамп думает, что выиграет за столом переговоров то, что уже три года не могут выиграть на поле боя, то он сам себе роет яму", — считает Дэвис.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп получил предупреждение из-за угроз в адрес России
Вчера, 13:26
Ранее на этой неделе Трамп призвал завершить украинский конфликт. Он заявил, что если сделка между сторонами конфликта не будет достигнута, то у него не будет другого выбора, кроме введения высоких налогов, пошлин и санкций на все, что продает Россия США и другим странам. При этом через пару дней в одном из своих заявлений Трамп признал, что не уверен, смогут ли санкции "заставить" Россию начать мирные переговоры.
В четверг президент США Дональд Трамп, дистанционно выступая на Давосском форуме, заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, что, по его мнению, поспособствует завершению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться даже раньше, чем в ближайшие полгода. До этого он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа
Вчера, 14:04
 
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