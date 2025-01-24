https://ria.ru/20250124/prigovor-1995411392.html

"Сам себе роет яму". В США вынесли Трампу приговор из-за Украины

"Сам себе роет яму". В США вынесли Трампу приговор из-за Украины - РИА Новости, 24.01.2025

"Сам себе роет яму". В США вынесли Трампу приговор из-за Украины

Россия занимает такое положение на Украине, что не обязана ни с кем ни о чем договариваться, заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T22:29:00+03:00

2025-01-24T22:29:00+03:00

2025-01-24T22:29:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

опек

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995079644_0:31:3071:1758_1920x0_80_0_0_fabe361668b0aac4661ae709887c4103.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия занимает такое положение на Украине, что не обязана ни с кем ни о чем договариваться, заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Россия не обязана ни о чем договариваться, и если Трамп думает, что выиграет за столом переговоров то, что уже три года не могут выиграть на поле боя, то он сам себе роет яму", — считает Дэвис.Ранее на этой неделе Трамп призвал завершить украинский конфликт. Он заявил, что если сделка между сторонами конфликта не будет достигнута, то у него не будет другого выбора, кроме введения высоких налогов, пошлин и санкций на все, что продает Россия США и другим странам. При этом через пару дней в одном из своих заявлений Трамп признал, что не уверен, смогут ли санкции "заставить" Россию начать мирные переговоры.В четверг президент США Дональд Трамп, дистанционно выступая на Давосском форуме, заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, что, по его мнению, поспособствует завершению конфликта на Украине.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться даже раньше, чем в ближайшие полгода. До этого он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250124/preduprezhdenie-1995315562.html

https://ria.ru/20250124/merkuris-1995327168.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, опек, нато, дмитрий песков