https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995368118.html

Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявил Лавров

Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2025

Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявил Лавров

Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, сообщил МИД в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:02:00+03:00

2025-01-24T17:02:00+03:00

2025-01-24T17:45:00+03:00

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, сообщил МИД в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лавров. "Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", — подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250124/pmr-1995365176.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире