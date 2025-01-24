https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995368118.html
Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявил Лавров
Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявил Лавров - РИА Новости, 24.01.2025
Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявил Лавров
Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, сообщил МИД в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:02:00+03:00
2025-01-24T17:02:00+03:00
2025-01-24T17:45:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, сообщил МИД в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лавров. "Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", — подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250124/pmr-1995365176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, В мире
Россия обеспечит защиту своих граждан в Приднестровье, заявил Лавров
Лавров: Россия обеспечит защиту своих граждан и военных складов в Приднестровье