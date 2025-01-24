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Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ - РИА Новости, 24.01.2025
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11:41 24.01.2025 (обновлено: 12:41 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html
Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ
Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ - РИА Новости, 24.01.2025
Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ
Тысячи жителей Приднестровья вышли к границе с Молдавией в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, требуя от Кишинева пропустить газ в республику, сообщил корреспондент РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:41:00+03:00
2025-01-24T12:41:00+03:00
в мире
молдавия
бендеры
рыбница
вадим красносельский
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Тысячи жителей Приднестровья вышли к границе с Молдавией в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, требуя от Кишинева пропустить газ в республику, сообщил корреспондент РИА Новости.Люди с флагами России и непризнанной ПМР, а также с плакатами в руках скандируют: "Молдова, пропусти газ!"В пятницу глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что газ в регионе закончится через два дня, уголь — к середине февраля, после чего республика полностью останется без энергоресурсов. По его словам, поставки можно начать "хоть завтра", если Молдавия пропустит голубое топливо в республику.Красносельский подчеркнул, что Кишинев намеренно препятствует поставкам голубого топлива в республику.С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
https://ria.ru/20250122/pridnestrove-1994809784.html
https://ria.ru/20250118/pridnestrove-1994401418.html
https://ria.ru/20250116/gaz-1993950172.html
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молдавия
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Митинги в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах на границе с Молдавией с требованием пропустить газ
Приднестровцы вышли на митинги в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах на границе с Молдавией, требуя пропустить газ, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, молдавия, бендеры, рыбница, вадим красносельский, кишинев, россия, газпром
В мире, Молдавия, Бендеры, Рыбница, Вадим Красносельский, Кишинев, Россия, Газпром
Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ

Жители ПМР протестуют в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, требуя пропустить газ

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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Тысячи жителей Приднестровья вышли к границе с Молдавией в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, требуя от Кишинева пропустить газ в республику, сообщил корреспондент РИА Новости.
Люди с флагами России и непризнанной ПМР, а также с плакатами в руках скандируют: "Молдова, пропусти газ!"
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей перед зданием Дворца культуры имени П. Ткаченко в Бендерах - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Счет пошел на дни: Москве запрещают спасти сотни тысяч русских
22 января, 08:00
В пятницу глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что газ в регионе закончится через два дня, уголь — к середине февраля, после чего республика полностью останется без энергоресурсов. По его словам, поставки можно начать "хоть завтра", если Молдавия пропустит голубое топливо в республику.

Политик заявлял, что Россия в ближайшее время поставит республике газ в виде гуманитарной помощи. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова оказать поддержку в этом вопросе.

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В Приднестровье с начала года из-за энергокризиса погибли три человека
18 января, 19:39
Красносельский подчеркнул, что Кишинев намеренно препятствует поставкам голубого топлива в республику.

Президент Молдавии Майя Санду считает гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными, поскольку они, по ее мнению, "нарушают международные санкции".

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Эксперт рассказал, как Приднестровье может получить российский газ
16 января, 08:23
С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Фермер распыляет полезные микроэлементы - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Молдавия препятствует передаче российской гумпомощи фермерам, заявила Гуцул
17 января, 23:53
 
В миреМолдавияБендерыРыбницаВадим КрасносельскийКишиневРоссияГазпром
 
 
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