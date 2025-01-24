Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ
Жители ПМР протестуют в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, требуя пропустить газ
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Тысячи жителей Приднестровья вышли к границе с Молдавией в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, требуя от Кишинева пропустить газ в республику, сообщил корреспондент РИА Новости.
Люди с флагами России и непризнанной ПМР, а также с плакатами в руках скандируют: "Молдова, пропусти газ!"
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В пятницу глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что газ в регионе закончится через два дня, уголь — к середине февраля, после чего республика полностью останется без энергоресурсов. По его словам, поставки можно начать "хоть завтра", если Молдавия пропустит голубое топливо в республику.
Политик заявлял, что Россия в ближайшее время поставит республике газ в виде гуманитарной помощи. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова оказать поддержку в этом вопросе.
Красносельский подчеркнул, что Кишинев намеренно препятствует поставкам голубого топлива в республику.
Президент Молдавии Майя Санду считает гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными, поскольку они, по ее мнению, "нарушают международные санкции".
С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.