https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html

Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ

Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ - РИА Новости, 24.01.2025

Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ

Тысячи жителей Приднестровья вышли к границе с Молдавией в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, требуя от Кишинева пропустить газ в республику, сообщил корреспондент РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:41:00+03:00

2025-01-24T11:41:00+03:00

2025-01-24T12:41:00+03:00

в мире

молдавия

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рыбница

вадим красносельский

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россия

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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Тысячи жителей Приднестровья вышли к границе с Молдавией в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах, требуя от Кишинева пропустить газ в республику, сообщил корреспондент РИА Новости.Люди с флагами России и непризнанной ПМР, а также с плакатами в руках скандируют: "Молдова, пропусти газ!"В пятницу глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что газ в регионе закончится через два дня, уголь — к середине февраля, после чего республика полностью останется без энергоресурсов. По его словам, поставки можно начать "хоть завтра", если Молдавия пропустит голубое топливо в республику.Красносельский подчеркнул, что Кишинев намеренно препятствует поставкам голубого топлива в республику.С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.

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https://ria.ru/20250118/pridnestrove-1994401418.html

https://ria.ru/20250116/gaz-1993950172.html

https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994314564.html

молдавия

бендеры

рыбница

кишинев

россия

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Митинги в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах на границе с Молдавией с требованием пропустить газ Приднестровцы вышли на митинги в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах на границе с Молдавией, требуя пропустить газ, передает корреспондент РИА Новости 2025-01-24T11:41 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, бендеры, рыбница, вадим красносельский, кишинев, россия, газпром