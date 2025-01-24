https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995272521.html

Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа

Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа - РИА Новости, 24.01.2025

Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа

Ситуация в Приднестровье будет близка к катастрофе, если газ не поступит в регион до конца января, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:25:00+03:00

2025-01-24T10:25:00+03:00

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в мире

тирасполь

вадим красносельский

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье будет близка к катастрофе, если газ не поступит в регион до конца января, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24". "К концу января у нас закончится газ, который мы подаем в домовладения, в высотные здания для приготовления пищи, отопления нет нигде. Если газ выйдет из системы, потребуется два-три месяца для восстановления тепла энергетики в этой части - подача газа в многоэтажную застройку. Второе: у нас больницы, коррекционные учреждения на слабом давлении, но на газе. Надо будет перестраивать систему. Мы к этому, конечно, готовимся, но это будет уже ближе к катастрофе", - заявил Красносельский. При этом, заверил глава ПМР, газ можно поставить "хоть завтра", поскольку Тирасполь гарантирует его оплату. "Все затяжки совершенно искусственны", - сказал Красносельский.

https://ria.ru/20250124/gaz-1995266999.html

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тирасполь, вадим красносельский