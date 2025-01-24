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Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа - РИА Новости, 24.01.2025
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10:25 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995272521.html
Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа
Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа - РИА Новости, 24.01.2025
Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа
Ситуация в Приднестровье будет близка к катастрофе, если газ не поступит в регион до конца января, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:25:00+03:00
2025-01-24T10:25:00+03:00
в мире
тирасполь
вадим красносельский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье будет близка к катастрофе, если газ не поступит в регион до конца января, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24". "К концу января у нас закончится газ, который мы подаем в домовладения, в высотные здания для приготовления пищи, отопления нет нигде. Если газ выйдет из системы, потребуется два-три месяца для восстановления тепла энергетики в этой части - подача газа в многоэтажную застройку. Второе: у нас больницы, коррекционные учреждения на слабом давлении, но на газе. Надо будет перестраивать систему. Мы к этому, конечно, готовимся, но это будет уже ближе к катастрофе", - заявил Красносельский. При этом, заверил глава ПМР, газ можно поставить "хоть завтра", поскольку Тирасполь гарантирует его оплату. "Все затяжки совершенно искусственны", - сказал Красносельский.
https://ria.ru/20250124/gaz-1995266999.html
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в мире, тирасполь, вадим красносельский
В мире, Тирасполь, Вадим Красносельский
Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа

Красносельский: ситуация в ПМР будет близка к катастрофе без поставок газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье будет близка к катастрофе, если газ не поступит в регион до конца января, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24".
"К концу января у нас закончится газ, который мы подаем в домовладения, в высотные здания для приготовления пищи, отопления нет нигде. Если газ выйдет из системы, потребуется два-три месяца для восстановления тепла энергетики в этой части - подача газа в многоэтажную застройку. Второе: у нас больницы, коррекционные учреждения на слабом давлении, но на газе. Надо будет перестраивать систему. Мы к этому, конечно, готовимся, но это будет уже ближе к катастрофе", - заявил Красносельский.
При этом, заверил глава ПМР, газ можно поставить "хоть завтра", поскольку Тирасполь гарантирует его оплату. "Все затяжки совершенно искусственны", - сказал Красносельский.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа
10:16
 
В миреТираспольВадим Красносельский
 
 
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