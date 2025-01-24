Глава ПМР заявил о катастрофической ситуации из-за отсутствия поставок газа
Красносельский: ситуация в ПМР будет близка к катастрофе без поставок газа
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье будет близка к катастрофе, если газ не поступит в регион до конца января, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью телеканалу "Россия 24".
"К концу января у нас закончится газ, который мы подаем в домовладения, в высотные здания для приготовления пищи, отопления нет нигде. Если газ выйдет из системы, потребуется два-три месяца для восстановления тепла энергетики в этой части - подача газа в многоэтажную застройку. Второе: у нас больницы, коррекционные учреждения на слабом давлении, но на газе. Надо будет перестраивать систему. Мы к этому, конечно, готовимся, но это будет уже ближе к катастрофе", - заявил Красносельский.
При этом, заверил глава ПМР, газ можно поставить "хоть завтра", поскольку Тирасполь гарантирует его оплату. "Все затяжки совершенно искусственны", - сказал Красносельский.