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Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский
Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025
Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский
Ситуация в Приднестровье тяжелая без поставок энергоресурсов, газ скоро закончится, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:53:00+03:00
2025-01-24T09:53:00+03:00
2025-01-24T10:04:00+03:00
экономика
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье тяжелая без поставок энергоресурсов, газ скоро закончится, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в эфире телеканала "Россия 24"."У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла... Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой", - сказал Красносельский.По его словам, газ в Приднестровье можно "поставить хоть завтра", если Молдавия пропустит его в непризнанную республику.
https://ria.ru/20250121/pmr-1994884967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, приднестровская молдавская республика, россия, молдавия
Экономика, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, Молдавия
Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский
Красносельский: газ в Приднестровье без поставок закончится через два дня