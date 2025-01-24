https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995262722.html

Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский

Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025

Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский

Ситуация в Приднестровье тяжелая без поставок энергоресурсов, газ скоро закончится, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:53:00+03:00

2025-01-24T09:53:00+03:00

2025-01-24T10:04:00+03:00

экономика

приднестровская молдавская республика

россия

молдавия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье тяжелая без поставок энергоресурсов, газ скоро закончится, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в эфире телеканала "Россия 24"."У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла... Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой", - сказал Красносельский.По его словам, газ в Приднестровье можно "поставить хоть завтра", если Молдавия пропустит его в непризнанную республику.

https://ria.ru/20250121/pmr-1994884967.html

приднестровская молдавская республика

россия

молдавия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, приднестровская молдавская республика, россия, молдавия