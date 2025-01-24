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Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025
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09:53 24.01.2025 (обновлено: 10:04 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995262722.html
Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский
Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025
Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский
Ситуация в Приднестровье тяжелая без поставок энергоресурсов, газ скоро закончится, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:53:00+03:00
2025-01-24T10:04:00+03:00
экономика
приднестровская молдавская республика
россия
молдавия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье тяжелая без поставок энергоресурсов, газ скоро закончится, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в эфире телеканала "Россия 24"."У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла... Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой", - сказал Красносельский.По его словам, газ в Приднестровье можно "поставить хоть завтра", если Молдавия пропустит его в непризнанную республику.
https://ria.ru/20250121/pmr-1994884967.html
приднестровская молдавская республика
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экономика, приднестровская молдавская республика, россия, молдавия
Экономика, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, Молдавия
Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский

Красносельский: газ в Приднестровье без поставок закончится через два дня

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье тяжелая без поставок энергоресурсов, газ скоро закончится, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла... Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой", - сказал Красносельский.
По его словам, газ в Приднестровье можно "поставить хоть завтра", если Молдавия пропустит его в непризнанную республику.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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ЭкономикаПриднестровская Молдавская РеспубликаРоссияМолдавия
 
 
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