https://ria.ru/20250124/predprinimateli-1995287817.html

По программе "Первый старт" поддержали 160 смоленских предпринимателей

По программе "Первый старт" поддержали 160 смоленских предпринимателей - РИА Новости, 24.01.2025

По программе "Первый старт" поддержали 160 смоленских предпринимателей

В 2024 году в Смоленской области по программе "Первый старт" поддержали 160 начинающих предпринимателей на общую сумму более 68 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:00:00+03:00

2025-01-24T12:00:00+03:00

2025-01-24T12:00:00+03:00

смоленская область

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В 2024 году в Смоленской области по программе "Первый старт" поддержали 160 начинающих предпринимателей на общую сумму более 68 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался над запуском своего дела. Многих желающих открыть бизнес останавливают страх "прогореть", отсутствие опыта и знаний, первоначального капитала и другие факторы. Чтобы помочь смолянам решиться стать предпринимателями и увеличить долю сектора МСП в экономике региона, запустили в 2024 году грантовую программу "Первый старт", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что условия участия в программе доступны для всех — от желающего требуются личные усилия. Сначала нужно пройти бесплатное обучение по основам ведения бизнеса в центре "Мой бизнес", затем подготовить бизнес-план и подать заявку в администрацию своего муниципального округа. Следующий этап — рассмотрение проекта независимой конкурсной комиссией. В случае успеха начинающий предприниматель получает грант в размере до 500 тысяч рублей. "В прошлом году по программе "Первый старт" поддержали 160 начинающих предпринимателей на общую сумму более 68 миллионов рублей. Сейчас большая часть из них успешно ведет свой бизнес в разных сферах — от образования до сельского хозяйства", — написал губернатор. По его словам, реализация программы будет продолжена в 2025 году. "Поэтому, если вы один из тех, кто все еще думает запустить свое дело, то этот пост знак, чтобы стать участником "Первого старта", — отметил Анохин.

https://ria.ru/20250123/klaster-1995209575.html

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поддержка бизнеса