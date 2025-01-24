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Опрос показал, сколько россиян потратило в праздники больше ожидаемого - РИА Новости, 24.01.2025
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06:36 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/prazdniki-1995247462.html
Опрос показал, сколько россиян потратило в праздники больше ожидаемого
Опрос показал, сколько россиян потратило в праздники больше ожидаемого - РИА Новости, 24.01.2025
Опрос показал, сколько россиян потратило в праздники больше ожидаемого
На новогодние праздники 60% россиян планировали свой бюджет, однако 35% потратили намного больше, чем ожидали, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:36:00+03:00
2025-01-24T06:36:00+03:00
общество
россельхозбанк
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На новогодние праздники 60% россиян планировали свой бюджет, однако 35% потратили намного больше, чем ожидали, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Проведенный после новогодних каникул опрос среди россиян показал, что свой бюджет на праздники планировало 60% респондентов… При этом в рамках планируемых расходов удалось остаться только 33% опрошенных. 35% респондентов отметили, что потратились намного больше, чем планировали. 26% немного превысили запланированный лимит на покупки, и лишь 6% вовсе отказались от шопинга на это время", - сказано в исследовании. Среди его участников 74% отметили, что потратили за новогодние праздники больше, чем годом ранее. Но есть и те, кто уменьшил свои расходы – их оказалось 18%. У 8% опрошенных траты за праздники практически не изменились. Чаще всего россияне докупали подарки себе или близким – 34% ответов. На втором месте (14%) среди самых популярных праздничных трат расположилась категория развлечений (билеты в театры, музеи, кинотеатры; экскурсии, мастер-классы и т.д.) Замыкают тройку лидеров кафе и рестораны - 11%. Остальные участники исследования сказали, что чаще тратились на путешествия (билеты, отели) - 9% ответов, одежду и обувь - 7%, технику - 5%. А 20% опрошенных выбрали категорию "другое". В Россельхозбанке отметили, что статистика по дебетовым картам отражает традиционный пик покупательской активности в новогодние каникулы. Исходя из данных исследования, 74% россиян в этот занимались шопингом онлайн. Исследование было проведено в период с 9 января по 15 января. В нем приняли участие 2000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
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60
общество, россельхозбанк
Общество, Россельхозбанк
Опрос показал, сколько россиян потратило в праздники больше ожидаемого

Россельхозбанк: более трети россиян потратили на праздниках больше, чем ожидали

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На новогодние праздники 60% россиян планировали свой бюджет, однако 35% потратили намного больше, чем ожидали, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проведенный после новогодних каникул опрос среди россиян показал, что свой бюджет на праздники планировало 60% респондентов… При этом в рамках планируемых расходов удалось остаться только 33% опрошенных. 35% респондентов отметили, что потратились намного больше, чем планировали. 26% немного превысили запланированный лимит на покупки, и лишь 6% вовсе отказались от шопинга на это время", - сказано в исследовании.
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Среди его участников 74% отметили, что потратили за новогодние праздники больше, чем годом ранее. Но есть и те, кто уменьшил свои расходы – их оказалось 18%. У 8% опрошенных траты за праздники практически не изменились.
Чаще всего россияне докупали подарки себе или близким – 34% ответов. На втором месте (14%) среди самых популярных праздничных трат расположилась категория развлечений (билеты в театры, музеи, кинотеатры; экскурсии, мастер-классы и т.д.) Замыкают тройку лидеров кафе и рестораны - 11%.
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Остальные участники исследования сказали, что чаще тратились на путешествия (билеты, отели) - 9% ответов, одежду и обувь - 7%, технику - 5%. А 20% опрошенных выбрали категорию "другое".
В Россельхозбанке отметили, что статистика по дебетовым картам отражает традиционный пик покупательской активности в новогодние каникулы. Исходя из данных исследования, 74% россиян в этот занимались шопингом онлайн.
Исследование было проведено в период с 9 января по 15 января. В нем приняли участие 2000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
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