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В результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:43 24.01.2025 (обновлено: 02:48 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/pozhar-1995238524.html
В результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом
В результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом - РИА Новости, 24.01.2025
В результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом
Обломки БПЛА в результате атаки на Рязань попали в частный дом, возник пожар, который уже ликвидирован, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:43:00+03:00
2025-01-24T02:48:00+03:00
происшествия
рязань
специальная военная операция на украине
жилье
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА в результате атаки на Рязань попали в частный дом, возник пожар, который уже ликвидирован, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.Ранее он сообщал, что БПЛА уничтожены над территорией Рязанский области, предварительно, пострадавших нет."В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Поручил оказать семье необходимую помощь", - написал губернатор в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995237547.html
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происшествия, рязань, жилье, рязанская область, павел малков
Происшествия, Рязань, Специальная военная операция на Украине, Жилье, Рязанская область, Павел Малков
В результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом

Губернатор Малков: в результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА в результате атаки на Рязань попали в частный дом, возник пожар, который уже ликвидирован, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.
Ранее он сообщал, что БПЛА уничтожены над территорией Рязанский области, предварительно, пострадавших нет.
"В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Поручил оказать семье необходимую помощь", - написал губернатор в Telegram-канале.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Под Щелковом сбили украинский БПЛА
02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязаньЖильеРязанская областьПавел Малков
 
 
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