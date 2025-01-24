https://ria.ru/20250124/pozhar-1995238524.html

В результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом

В результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом - РИА Новости, 24.01.2025

В результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом

Обломки БПЛА в результате атаки на Рязань попали в частный дом, возник пожар, который уже ликвидирован, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T02:43:00+03:00

2025-01-24T02:43:00+03:00

2025-01-24T02:48:00+03:00

происшествия

рязань

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жилье

рязанская область

павел малков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА в результате атаки на Рязань попали в частный дом, возник пожар, который уже ликвидирован, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.Ранее он сообщал, что БПЛА уничтожены над территорией Рязанский области, предварительно, пострадавших нет."В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Поручил оказать семье необходимую помощь", - написал губернатор в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995237547.html

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происшествия, рязань, жилье, рязанская область, павел малков