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Тайный план Трампа по поставкам оружия Украине вызвал восторг в США - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:01 24.01.2025 (обновлено: 16:08 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/postavki-1995245675.html
Тайный план Трампа по поставкам оружия Украине вызвал восторг в США
Тайный план Трампа по поставкам оружия Украине вызвал восторг в США - РИА Новости, 24.01.2025
Тайный план Трампа по поставкам оружия Украине вызвал восторг в США
Президент США Дональд Трамп специально остановил помощь Украине, чтобы провести аудит. Такое мнение выразил отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:01:00+03:00
2025-01-24T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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дональд трамп
сша
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп специально остановил помощь Украине, чтобы провести аудит. Такое мнение выразил отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Я думаю, что Трамп остановит военную помощь Украине до тех пор, пока не будет проведено расследование и аудит&quot;, — сказал он, отвечая на вопрос, значит ли недавний указ президента США конец помощи для Украины.По мнению эксперта, план Трампа состоит в том, чтобы не атаковать "священную корову" в виде военной помощи напрямую, а попытаться зайти с фланга и постепенно отрезать от нее Киев.Такой подход, полагает Макгрегор, будет более эффективным для разбирательства в вопросе хищения западного оборудования и оружия киевским режимом и позволит главе Белого дома избежать критики со стороны сторонников поддержки Украины."Поэтому, я думаю, что он (Трамп. — Прим. ред.) вместо того, чтобы прекратить помощь Украине, поставил ее на паузу. &lt;…&gt; Ничего не будет перемещаться через границу с Украиной какое-то время. Необязательно 90 дней. Может быть, и дольше, пока они будут пытаться расследовать эту катастрофу", — сказал отставной военный, напомнив, что Трамп уволил всех людей, занимавших ключевые позиции в вопросе за выделения средств режиму Зеленского.Экс-советник выразил уверенность в том, что в администрации Зеленского уже стоило бы искать "новенькие "Мерседесы" и "Порше", едущие на полной скорости в сторону польской границы".Ранее, во вторник, Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995244338.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, США, Министерство обороны США
Тайный план Трампа по поставкам оружия Украине вызвал восторг в США

Макгрегор: Трамп остановил поставки оружия на Украину, чтобы провести аудит

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп специально остановил помощь Украине, чтобы провести аудит. Такое мнение выразил отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Я думаю, что Трамп остановит военную помощь Украине до тех пор, пока не будет проведено расследование и аудит", — сказал он, отвечая на вопрос, значит ли недавний указ президента США конец помощи для Украины.

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Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского
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По мнению эксперта, план Трампа состоит в том, чтобы не атаковать "священную корову" в виде военной помощи напрямую, а попытаться зайти с фланга и постепенно отрезать от нее Киев.
Такой подход, полагает Макгрегор, будет более эффективным для разбирательства в вопросе хищения западного оборудования и оружия киевским режимом и позволит главе Белого дома избежать критики со стороны сторонников поддержки Украины.
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Трамп мог бы легко закончить конфликт на Украине, заявил Антонов
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"Поэтому, я думаю, что он (Трамп. — Прим. ред.) вместо того, чтобы прекратить помощь Украине, поставил ее на паузу. <…> Ничего не будет перемещаться через границу с Украиной какое-то время. Необязательно 90 дней. Может быть, и дольше, пока они будут пытаться расследовать эту катастрофу", — сказал отставной военный, напомнив, что Трамп уволил всех людей, занимавших ключевые позиции в вопросе за выделения средств режиму Зеленского.
Экс-советник выразил уверенность в том, что в администрации Зеленского уже стоило бы искать "новенькие "Мерседесы" и "Порше", едущие на полной скорости в сторону польской границы".
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Ранее, во вторник, Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд ТрампСШАМинистерство обороны США
 
 
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