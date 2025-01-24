Тайный план Трампа по поставкам оружия Украине вызвал восторг в США
Макгрегор: Трамп остановил поставки оружия на Украину, чтобы провести аудит
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп специально остановил помощь Украине, чтобы провести аудит. Такое мнение выразил отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Я думаю, что Трамп остановит военную помощь Украине до тех пор, пока не будет проведено расследование и аудит", — сказал он, отвечая на вопрос, значит ли недавний указ президента США конец помощи для Украины.
Такой подход, полагает Макгрегор, будет более эффективным для разбирательства в вопросе хищения западного оборудования и оружия киевским режимом и позволит главе Белого дома избежать критики со стороны сторонников поддержки Украины.
"Поэтому, я думаю, что он (Трамп. — Прим. ред.) вместо того, чтобы прекратить помощь Украине, поставил ее на паузу. <…> Ничего не будет перемещаться через границу с Украиной какое-то время. Необязательно 90 дней. Может быть, и дольше, пока они будут пытаться расследовать эту катастрофу", — сказал отставной военный, напомнив, что Трамп уволил всех людей, занимавших ключевые позиции в вопросе за выделения средств режиму Зеленского.
Экс-советник выразил уверенность в том, что в администрации Зеленского уже стоило бы искать "новенькие "Мерседесы" и "Порше", едущие на полной скорости в сторону польской границы".
Ранее, во вторник, Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.