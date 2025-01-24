https://ria.ru/20250124/postavki-1995245675.html

Тайный план Трампа по поставкам оружия Украине вызвал восторг в США

Тайный план Трампа по поставкам оружия Украине вызвал восторг в США - РИА Новости, 24.01.2025

Тайный план Трампа по поставкам оружия Украине вызвал восторг в США

Президент США Дональд Трамп специально остановил помощь Украине, чтобы провести аудит. Такое мнение выразил отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T06:01:00+03:00

2025-01-24T06:01:00+03:00

2025-01-24T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп специально остановил помощь Украине, чтобы провести аудит. Такое мнение выразил отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я думаю, что Трамп остановит военную помощь Украине до тех пор, пока не будет проведено расследование и аудит", — сказал он, отвечая на вопрос, значит ли недавний указ президента США конец помощи для Украины.По мнению эксперта, план Трампа состоит в том, чтобы не атаковать "священную корову" в виде военной помощи напрямую, а попытаться зайти с фланга и постепенно отрезать от нее Киев.Такой подход, полагает Макгрегор, будет более эффективным для разбирательства в вопросе хищения западного оборудования и оружия киевским режимом и позволит главе Белого дома избежать критики со стороны сторонников поддержки Украины."Поэтому, я думаю, что он (Трамп. — Прим. ред.) вместо того, чтобы прекратить помощь Украине, поставил ее на паузу. <…> Ничего не будет перемещаться через границу с Украиной какое-то время. Необязательно 90 дней. Может быть, и дольше, пока они будут пытаться расследовать эту катастрофу", — сказал отставной военный, напомнив, что Трамп уволил всех людей, занимавших ключевые позиции в вопросе за выделения средств режиму Зеленского.Экс-советник выразил уверенность в том, что в администрации Зеленского уже стоило бы искать "новенькие "Мерседесы" и "Порше", едущие на полной скорости в сторону польской границы".Ранее, во вторник, Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам для оценки соответствия программ внешней политике США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995244338.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995232359.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995230197.html

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