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ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 24.01.2025 (обновлено: 20:40 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html
ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области
ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области
Удар нанесен по объекту украинских войск в одесском порту Южный, была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:35:00+03:00
2025-01-24T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
одесская область
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Удар нанесен по объекту украинских войск в одесском порту Южный, была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своего коллегу."Одесса, прилет в порт Южный... Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых", - рассказал собеседник агентства.По информации коллеги Лебедева, удар был нанесен по объекту ВСУ.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995398799.html
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в мире, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Одесская область
ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области

Российские бойцы нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Удар нанесен по объекту украинских войск в одесском порту Южный, была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своего коллегу.
"Одесса, прилет в порт Южный... Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых", - рассказал собеседник агентства.
По информации коллеги Лебедева, удар был нанесен по объекту ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаОдесская область
 
 
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