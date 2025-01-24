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ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области
ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области
Удар нанесен по объекту украинских войск в одесском порту Южный, была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:35:00+03:00
2025-01-24T20:35:00+03:00
2025-01-24T20:40:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Удар нанесен по объекту украинских войск в одесском порту Южный, была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своего коллегу."Одесса, прилет в порт Южный... Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых", - рассказал собеседник агентства.По информации коллеги Лебедева, удар был нанесен по объекту ВСУ.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995398799.html
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ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области
Российские бойцы нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области