https://ria.ru/20250124/port-1995400186.html

ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области

ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области - РИА Новости, 24.01.2025

ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в порту Южный в Одесской области

Удар нанесен по объекту украинских войск в одесском порту Южный, была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T20:35:00+03:00

2025-01-24T20:35:00+03:00

2025-01-24T20:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

украина

одесская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Удар нанесен по объекту украинских войск в одесском порту Южный, была слышна детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своего коллегу."Одесса, прилет в порт Южный... Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых", - рассказал собеседник агентства.По информации коллеги Лебедева, удар был нанесен по объекту ВСУ.

https://ria.ru/20250124/vsu-1995398799.html

россия

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, одесская область