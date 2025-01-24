https://ria.ru/20250124/polsha-1995276823.html

В сейме Польши высказались об отношениях с Россией

В сейме Польши высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 24.01.2025

В сейме Польши высказались об отношениях с Россией

Вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак выразил уверенность в том, что перезагрузка отношений с... РИА Новости, 24.01.2025

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2025-01-24T11:01:00+03:00

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ВАРШАВА, 24 янв — РИА Новости. Вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак выразил уверенность в том, что перезагрузка отношений с Россией обязательно наступит."Она (перезагрузка. — Прим. ред.) наступит независимо от того, кто что себе думает", — ответил он на соответствующий вопрос в эфире радиостанции RMF FM.При этом Босак назвал пропагандой высказывания о том, что Запад окончательно порвал отношения с Москвой."В западном мире весь бизнес и политика ждут возможности вернуться к отношениям с Россией", — заявил он.Вице-спикер также отметил, что Варшава может упрочить конкурентные позиции на рынке, если наладит отношения с Москвой."Для нас это выгодно с точки зрения конкуренции, исходя из торговых наименований, например, газа, который мы должны закупать в больших количествах", — добавил он.После того как в декабре 2024 года Евросоюз принял пятнадцатый пакет антироссийских санкций, под них попали более двух тысяч физических лиц и компаний. При этом гражданам ЕС и европейским фирмам нельзя давать средства состоящим в этих списках. Физлицам также запрещается въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом. Президент Владимир Путин в ноябре заявил, что объем западных санкций против России не имеет аналогов в истории. Он подчеркнул, что этими действиями Запад хотел нанести стране сокрушительный удар, но потерпел неудачу. При этом сами западные страны не раз признавали неэффективность антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250122/tusk-1994981978.html

https://ria.ru/20250124/vengriya-1995273551.html

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994596563.html

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евросоюз, владимир путин, кшиштоф босак, россия, польша, украина, в мире