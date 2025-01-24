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Подполье пустило под откос поезд с грузом ВСУ в Ровенской области

Подполье пустило под откос поезд с грузом ВСУ в Ровенской области - РИА Новости, 24.01.2025

Подполье пустило под откос поезд с грузом ВСУ в Ровенской области

Пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровенской области Украины, в результате сошел с рельсов поезд с грузом для ВСУ, сам факт ЧП без... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T01:44:00+03:00

2025-01-24T01:44:00+03:00

2025-01-24T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

ровненская область

украина

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александр коваль

вооруженные силы украины

украинская железная дорога

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ЛУГАНСК, 24 янв — РИА Новости. Пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровенской области Украины, в результате сошел с рельсов поезд с грузом для ВСУ, сам факт ЧП без подробностей подтверждал глава местной областной администрации Александр Коваль.Коваль в своем Telegram-канале ранее заявил о внештатной ситуации "на одном из объектов "Украинской железной дороги" в Дубенском районе в ночь на 22 января, пострадавших, по его словам, не было. Другие подробности он не приводил, обещая детали "по завершении оперативных действий". Тем временем в соцсетях утверждают, что за ЧП стоит пророссийское сопротивление, а сам инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района Ровенской области. Утверждается, что с рельсов сошли десять вагонов, на место схода отправляли спецтехнику и полицию.В октябре прошлого года пророссийские подпольщики подорвали железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном, прервав перевозку грузов для ВСУ. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев тогда пообещал, что подобные акции будут продолжаться.

https://ria.ru/20250122/udar-1995052167.html

https://ria.ru/20250122/udary-1994901923.html

ровненская область

украина

дубенский район

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ровненская область, украина, дубенский район, александр коваль, вооруженные силы украины, украинская железная дорога