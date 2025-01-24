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Подполье пустило под откос поезд с грузом ВСУ в Ровенской области - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:44 24.01.2025 (обновлено: 10:03 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/podpole-1995236366.html
Подполье пустило под откос поезд с грузом ВСУ в Ровенской области
Подполье пустило под откос поезд с грузом ВСУ в Ровенской области - РИА Новости, 24.01.2025
Подполье пустило под откос поезд с грузом ВСУ в Ровенской области
Пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровенской области Украины, в результате сошел с рельсов поезд с грузом для ВСУ, сам факт ЧП без... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:44:00+03:00
2025-01-24T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
ровненская область
украина
дубенский район
александр коваль
вооруженные силы украины
украинская железная дорога
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ЛУГАНСК, 24 янв — РИА Новости. Пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровенской области Украины, в результате сошел с рельсов поезд с грузом для ВСУ, сам факт ЧП без подробностей подтверждал глава местной областной администрации Александр Коваль.Коваль в своем Telegram-канале ранее заявил о внештатной ситуации "на одном из объектов "Украинской железной дороги" в Дубенском районе в ночь на 22 января, пострадавших, по его словам, не было. Другие подробности он не приводил, обещая детали "по завершении оперативных действий". Тем временем в соцсетях утверждают, что за ЧП стоит пророссийское сопротивление, а сам инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района Ровенской области. Утверждается, что с рельсов сошли десять вагонов, на место схода отправляли спецтехнику и полицию.В октябре прошлого года пророссийские подпольщики подорвали железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном, прервав перевозку грузов для ВСУ. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев тогда пообещал, что подобные акции будут продолжаться.
https://ria.ru/20250122/udar-1995052167.html
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ровненская область
украина
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ровненская область, украина, дубенский район, александр коваль, вооруженные силы украины, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, Ровненская область, Украина, Дубенский район, Александр Коваль, Вооруженные силы Украины, Украинская железная дорога
Подполье пустило под откос поезд с грузом ВСУ в Ровенской области

Глава Ровенской области Коваль заявил о ЧП на "Украинской железной дороге"

© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Fotolia / Vladimir Liverts
Железная дорога. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 янв — РИА Новости. Пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровенской области Украины, в результате сошел с рельсов поезд с грузом для ВСУ, сам факт ЧП без подробностей подтверждал глава местной областной администрации Александр Коваль.
Коваль в своем Telegram-канале ранее заявил о внештатной ситуации "на одном из объектов "Украинской железной дороги" в Дубенском районе в ночь на 22 января, пострадавших, по его словам, не было. Другие подробности он не приводил, обещая детали "по завершении оперативных действий".
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Тем временем в соцсетях утверждают, что за ЧП стоит пророссийское сопротивление, а сам инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района Ровенской области.
Утверждается, что с рельсов сошли десять вагонов, на место схода отправляли спецтехнику и полицию.
В октябре прошлого года пророссийские подпольщики подорвали железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном, прервав перевозку грузов для ВСУ. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев тогда пообещал, что подобные акции будут продолжаться.
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Специальная военная операция на УкраинеРовненская областьУкраинаДубенский районАлександр КовальВооруженные силы УкраиныУкраинская железная дорога
 
 
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