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Международные организации обвинили Молдавию в гумкатастрофе в ПМР - РИА Новости, 24.01.2025
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23:21 24.01.2025 (обновлено: 23:23 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/pmr-1995414850.html
Международные организации обвинили Молдавию в гумкатастрофе в ПМР
Международные организации обвинили Молдавию в гумкатастрофе в ПМР - РИА Новости, 24.01.2025
Международные организации обвинили Молдавию в гумкатастрофе в ПМР
Международные организации обращают внимание, что чрезвычайная ситуация в Приднестровье имеет все признаки гуманитарной катастрофы, и просят мировое сообщество... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T23:21:00+03:00
2025-01-24T23:23:00+03:00
молдавия
кишинев
россия
вадим красносельский
дорин речан
майя санду
газпром
оон
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Международные организации обращают внимание, что чрезвычайная ситуация в Приднестровье имеет все признаки гуманитарной катастрофы, и просят мировое сообщество обратить внимание на антигуманные действия руководства Молдавии, их заявление распространило посольство РФ в Кишиневе. Российская дипмиссия опубликовала в своем Telegram-канале открытое обращение Международного совета российских соотечественников (МСРС), обладающего специальным консультативным статусом при ЭКОСОС ООН и ассоциированным статусом при Департаменте ООН по глобальным коммуникациям, а также Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА). "МСРС и МАРА обращают внимание на складывающуюся в Приднестровье чрезвычайную ситуацию, имеющую все признаки гуманитарной катастрофы… Призываем всех участников международного переговорного процесса, международные организации и мировое сообщество обратить самое пристальное внимание на антигуманные действия руководства Республики Молдова, грубо попирающие права и свободы человека, принять неотложные меры, направленные на предотвращение гуманитарной катастрофы в Приднестровье и отмену нелегитимных мер экономического и политического давления на его жителей", - говорится в опубликованном заявлении. Организации отмечают, что энергетический кризис привел к массовым нарушениям фундаментальных прав и свобод приднестровцев, закрепленных во всевозможных международных документах. При этом социально-экономические и гуманитарные последствия энергетического кризиса в Приднестровье усугубляются "блокадно-ограничительными мерами Республики Молдова в различных сферах, введенными в нарушении существующих договоренностей переговорного процесса" "Данные действия Молдавии не только ведут к ухудшению экономического положения простых жителей Приднестровья, но и провоцируют резкий рост напряженности на Днестре в условиях глобальной и региональной нестабильности. Расцениваем "картельный инструментарий" Кишинева против Тирасполя как прямой подрыв усилий международного сообщества, направленных на возобновление полноценного диалога в рамках урегулирования молдо-приднестровского конфликта", - отмечается в обращении. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил после этого, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. Санду же заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также по причине нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без газа. При этом Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, а Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html
https://ria.ru/20250124/krasnoselskiy-1995266122.html
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молдавия
кишинев
россия
приднестровская молдавская республика
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молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, дорин речан, майя санду, газпром, оон, молдовагаз, в мире, приднестровская молдавская республика
Молдавия, Кишинев, Россия, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Майя Санду, Газпром, ООН, Молдовагаз, В мире, Приднестровская Молдавская Республика
Международные организации обвинили Молдавию в гумкатастрофе в ПМР

МСРС и МАРА призвали обратить внимание на действия Молдавии по отношению к ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога в Тирасполе
Автомобильная дорога в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Международные организации обращают внимание, что чрезвычайная ситуация в Приднестровье имеет все признаки гуманитарной катастрофы, и просят мировое сообщество обратить внимание на антигуманные действия руководства Молдавии, их заявление распространило посольство РФ в Кишиневе.
Российская дипмиссия опубликовала в своем Telegram-канале открытое обращение Международного совета российских соотечественников (МСРС), обладающего специальным консультативным статусом при ЭКОСОС ООН и ассоциированным статусом при Департаменте ООН по глобальным коммуникациям, а также Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА).
Митинги в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах на границе с Молдавией с требованием пропустить газ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ
Вчера, 11:41
"МСРС и МАРА обращают внимание на складывающуюся в Приднестровье чрезвычайную ситуацию, имеющую все признаки гуманитарной катастрофы… Призываем всех участников международного переговорного процесса, международные организации и мировое сообщество обратить самое пристальное внимание на антигуманные действия руководства Республики Молдова, грубо попирающие права и свободы человека, принять неотложные меры, направленные на предотвращение гуманитарной катастрофы в Приднестровье и отмену нелегитимных мер экономического и политического давления на его жителей", - говорится в опубликованном заявлении.
Организации отмечают, что энергетический кризис привел к массовым нарушениям фундаментальных прав и свобод приднестровцев, закрепленных во всевозможных международных документах. При этом социально-экономические и гуманитарные последствия энергетического кризиса в Приднестровье усугубляются "блокадно-ограничительными мерами Республики Молдова в различных сферах, введенными в нарушении существующих договоренностей переговорного процесса"
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Молдавия нарушила обещание по поставкам газа в ПМР, заявил Красносельский
Вчера, 10:13
"Данные действия Молдавии не только ведут к ухудшению экономического положения простых жителей Приднестровья, но и провоцируют резкий рост напряженности на Днестре в условиях глобальной и региональной нестабильности. Расцениваем "картельный инструментарий" Кишинева против Тирасполя как прямой подрыв усилий международного сообщества, направленных на возобновление полноценного диалога в рамках урегулирования молдо-приднестровского конфликта", - отмечается в обращении.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Глава Приднестровья обратился в ООН в связи с энергетическим кризисом
Вчера, 16:51
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил после этого, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. Санду же заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также по причине нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без газа. При этом Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, а Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа
Вчера, 10:16
 
МолдавияКишиневРоссияВадим КрасносельскийДорин РечанМайя СандуГазпромООНМолдовагазВ миреПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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