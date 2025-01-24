В ПМР назвали деструктивными комментарии пресс-секретаря премьера Молдавии
В ПМР осудили выпады в адрес Москвы и Тирасполя со стороны пресс-службы Речана
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики осудил "деструктивные комментарии" Даниэла Водэ, пресс-секретаря премьера Молдавии, который винит в энергокризисе Москву и Тирасполь.
"Даниэл Водэ лишен элементарной этики, не разбирается в проблеме, не несет какой-либо ответственности за свои слова и просто служит прикрытием для антигуманной политики Кишинева. Его выпады оскорбительны и являются неприкрытым вредительством, препятствующим диалогу и принятию столь востребованных сегодня решений", - говорится в комментарии МИД ПМР.
В ведомстве добавили, что видят "несуразные попытки" правительства Молдавии "через свою "говорящую голову" переложить ответственность за разрастание кризиса на Приднестровье и Россию".
"Мы видим бесплодные лозунги, маскирующие отсутствие реальных предложений Кишинева по гуманитарной поддержке населения. Мы видим уничижительные комментарии в отношении вышедших сегодня на протест людей в Приднестровье, замерзающих из-за бесчеловечных действий Молдовы", - говорится в комментарии.
В МИД ПМР подчеркнули, что Водэ может внести вклад в нормализацию обстановки, если не будет заниматься постоянной дезинформацией общественности.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.