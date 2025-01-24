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В ПМР назвали деструктивными комментарии пресс-секретаря премьера Молдавии - РИА Новости, 24.01.2025
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22:47 24.01.2025 (обновлено: 23:07 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/pmr-1995413922.html
В ПМР назвали деструктивными комментарии пресс-секретаря премьера Молдавии
В ПМР назвали деструктивными комментарии пресс-секретаря премьера Молдавии - РИА Новости, 24.01.2025
В ПМР назвали деструктивными комментарии пресс-секретаря премьера Молдавии
МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики осудил "деструктивные комментарии" Даниэла Водэ, пресс-секретаря премьера Молдавии, который винит в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T22:47:00+03:00
2025-01-24T23:07:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики осудил "деструктивные комментарии" Даниэла Водэ, пресс-секретаря премьера Молдавии, который винит в энергокризисе Москву и Тирасполь. "Даниэл Водэ лишен элементарной этики, не разбирается в проблеме, не несет какой-либо ответственности за свои слова и просто служит прикрытием для антигуманной политики Кишинева. Его выпады оскорбительны и являются неприкрытым вредительством, препятствующим диалогу и принятию столь востребованных сегодня решений", - говорится в комментарии МИД ПМР. В ведомстве добавили, что видят "несуразные попытки" правительства Молдавии "через свою "говорящую голову" переложить ответственность за разрастание кризиса на Приднестровье и Россию". "Мы видим бесплодные лозунги, маскирующие отсутствие реальных предложений Кишинева по гуманитарной поддержке населения. Мы видим уничижительные комментарии в отношении вышедших сегодня на протест людей в Приднестровье, замерзающих из-за бесчеловечных действий Молдовы", - говорится в комментарии. В МИД ПМР подчеркнули, что Водэ может внести вклад в нормализацию обстановки, если не будет заниматься постоянной дезинформацией общественности. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html
https://ria.ru/20250116/pmr-1994050487.html
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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, газпром, молдовагаз
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Газпром, Молдовагаз
В ПМР назвали деструктивными комментарии пресс-секретаря премьера Молдавии

В ПМР осудили выпады в адрес Москвы и Тирасполя со стороны пресс-службы Речана

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗаготовка дров для пенсионеров в Тирасполе
Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики осудил "деструктивные комментарии" Даниэла Водэ, пресс-секретаря премьера Молдавии, который винит в энергокризисе Москву и Тирасполь.
"Даниэл Водэ лишен элементарной этики, не разбирается в проблеме, не несет какой-либо ответственности за свои слова и просто служит прикрытием для антигуманной политики Кишинева. Его выпады оскорбительны и являются неприкрытым вредительством, препятствующим диалогу и принятию столь востребованных сегодня решений", - говорится в комментарии МИД ПМР.
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В ведомстве добавили, что видят "несуразные попытки" правительства Молдавии "через свою "говорящую голову" переложить ответственность за разрастание кризиса на Приднестровье и Россию".
"Мы видим бесплодные лозунги, маскирующие отсутствие реальных предложений Кишинева по гуманитарной поддержке населения. Мы видим уничижительные комментарии в отношении вышедших сегодня на протест людей в Приднестровье, замерзающих из-за бесчеловечных действий Молдовы", - говорится в комментарии.
В МИД ПМР подчеркнули, что Водэ может внести вклад в нормализацию обстановки, если не будет заниматься постоянной дезинформацией общественности.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
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