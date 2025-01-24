https://ria.ru/20250124/pmr-1995365176.html

Глава Приднестровья обратился в ООН в связи с энергетическим кризисом

Глава Приднестровья обратился в ООН в связи с энергетическим кризисом - РИА Новости, 24.01.2025

Глава Приднестровья обратился в ООН в связи с энергетическим кризисом

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в ООН с просьбой оказать содействие по прекращению энергетического РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:51:00+03:00

2025-01-24T16:51:00+03:00

2025-01-24T17:12:00+03:00

оон

кишинев

вадим красносельский

молдовагаз

газпром

майя санду

молдавия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266877_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_fdd31e82a88277e065cd0179c0491635.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в ООН с просьбой оказать содействие по прекращению энергетического кризиса в республике, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел ПМР."Обращаюсь к вам с просьбой оказать все возможное содействие в недопущении дискриминации приднестровского населения посредством усилий по прекращению энергетического и сопряженного с ним гуманитарного кризиса, чреватого критическим ухудшением положения населения Приднестровья, нарушением неотъемлемых универсальных прав людей, включая право на жизнь, здоровье, безопасность и другие", - отметил Красносельский в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html

https://ria.ru/20250124/gaz-1995268214.html

кишинев

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, кишинев, вадим красносельский, молдовагаз, газпром, майя санду, молдавия, москва, антониу гутерреш, в мире