Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья обратился в ООН в связи с энергетическим кризисом - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 24.01.2025 (обновлено: 17:12 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/pmr-1995365176.html
Глава Приднестровья обратился в ООН в связи с энергетическим кризисом
Глава Приднестровья обратился в ООН в связи с энергетическим кризисом - РИА Новости, 24.01.2025
Глава Приднестровья обратился в ООН в связи с энергетическим кризисом
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в ООН с просьбой оказать содействие по прекращению энергетического РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:51:00+03:00
2025-01-24T17:12:00+03:00
оон
кишинев
вадим красносельский
молдовагаз
газпром
майя санду
молдавия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266877_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_fdd31e82a88277e065cd0179c0491635.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в ООН с просьбой оказать содействие по прекращению энергетического кризиса в республике, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел ПМР."Обращаюсь к вам с просьбой оказать все возможное содействие в недопущении дискриминации приднестровского населения посредством усилий по прекращению энергетического и сопряженного с ним гуманитарного кризиса, чреватого критическим ухудшением положения населения Приднестровья, нарушением неотъемлемых универсальных прав людей, включая право на жизнь, здоровье, безопасность и другие", - отметил Красносельский в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html
https://ria.ru/20250124/gaz-1995268214.html
кишинев
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266877_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_08d80bc1a06cb2b241b8a1f49984088a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, кишинев, вадим красносельский, молдовагаз, газпром, майя санду, молдавия, москва, антониу гутерреш, в мире
ООН, Кишинев, Вадим Красносельский, Молдовагаз, Газпром, Майя Санду, Молдавия, Москва, Антониу Гутерреш, В мире
Глава Приднестровья обратился в ООН в связи с энергетическим кризисом

Красносельский попросил ООН о содействии по прекращению энергокризиса в ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗаготовка дров для пенсионеров в Тирасполе
Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в ООН с просьбой оказать содействие по прекращению энергетического кризиса в республике, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел ПМР.
"Обращаюсь к вам с просьбой оказать все возможное содействие в недопущении дискриминации приднестровского населения посредством усилий по прекращению энергетического и сопряженного с ним гуманитарного кризиса, чреватого критическим ухудшением положения населения Приднестровья, нарушением неотъемлемых универсальных прав людей, включая право на жизнь, здоровье, безопасность и другие", - отметил Красносельский в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Митинги в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах на границе с Молдавией с требованием пропустить газ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ
11:41
Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Сотрудники коммунальных служб помогают пенсионерам заготавливать дрова в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Приднестровье к середине февраля закончатся все энергоресурсы
10:18
 
ООНКишиневВадим КрасносельскийМолдовагазГазпромМайя СандуМолдавияМоскваАнтониу ГутеррешВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала